Masone, lutto per la morte del Sindaco, Piccardo

E’ mancato a 76 anni il sindaco di Masone, Enrico Piccardo. Il decesso, avvenuto all’ospedale di Ovada è arrivato al termine di una malattia. Era il coordinatore della Consulta piccoli comuni di Anci Liguria e componente dell’Ufficio di presidenza dell’associazione.

“La malattia non gli ha mai tolto il sorriso e non ha mai fatto venir meno l’impegno per la sua e per tutte le comunità locali liguri. Enrico è stato sempre in prima linea per veder riconosciuti i diritti dei comuni di piccole dimensioni, spesso dimenticati dalla politica nazionale. Alla sua famiglia va il cordoglio unanime dell’associazione”.

Cordoglio è stato espresso dal mondo politico locale.