Calcio, il Genoa ospita il Monza: al via l’operazione parte sinistra della classifica

Solo applausi per il Genoa a San Siro contro l’Inter, autore della miglior prova esterna stagionale. I rossoblu piegati da un rigore inesistente hanno rischiato di rimontare addirittura due reti e di portare a casa un punto che sarebbe stato strameritato. Fallito, dunque, il colpaccio, la squadra di Gilardino si rituffa in campionato per ottenere la vittoria contro il Monza e agganciare i brianzoli che hanno 3 punti in più. Con una classifica assolutamente tranquilla, il Genoa può permettersi di giocare con scioltezza e serenità per tentare di arrivare nella parte sinistra della graduatoria dietro alle big. Il Monza allenato da Raffaele Palladino, al netto della rovinosa sconfitta interna contro la Roma, ha inanellato 5 risultati utili consecutivi e in trasferta ha espugnato in campi di Salerno, Frosinone, Verona e Sassuolo. Il Genoa deve rinunciare allo squalificato Vazquez mentre Palladino conferma conferma il 4-2-3-1.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 15 (ultima nell’aprile 2006, 3-1)

Pareggi : 4

Vittorie Monza: 1 (ultima nel giugno 2006, 0-1)

Informazioni sull'autore del post