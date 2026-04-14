Albenga Cronaca

Albenga, rinvenuto ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale: sarà fatta brillare dagli artificieri

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Saranno gli uomini del Reggimento Genio Guastatori di Fossano, con il supporto dei Carabinieri e delle forze dell’ordine, a far brillare nella giornata di domani (15 aprile, ndr) una bomba di mortaio, presumibilmente risalente a un periodo bellico, rinvenuta ad Albenga. La scoperta è avvenuta in un’area boschiva di via Piave, sopra il villaggio turistico Gallinara.

L’intervento prevede il recupero dell’ordigno secondo i protocolli di sicurezza e il successivo trasferimento in un’area idonea, dove verrà disinnescato o fatto brillare in condizioni controllate.

A richiamare l’attenzione dei cittadini è il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “Invito tutti i cittadini, in caso di avvistamento di ordigni o oggetti sospetti, ad avvertire immediatamente le autorità competenti senza avvicinarsi, poiché potrebbero essere estremamente pericolosi. Desidero inoltre ringraziare il Reggimento Genio Guastatori e tutte le forze dell’ordine che interverranno per il loro prezioso lavoro, volto a garantire la sicurezza della nostra comunità”.

Dal Comune arriva infine l’invito alla massima prudenza e collaborazione durante lo svolgimento delle operazioni.

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