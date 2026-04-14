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Regione Liguria, potenziate le infrastrutture a servizio delle aree rurali: 1 milione di investimento a Dego e Giusvalla

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Prosegue l’impegno della Regione Liguria nel potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aree rurali. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) sono stati completati interventi significativi nei Comuni di Dego e Giusvalla, per un investimento complessivo di circa 950 mila euro.

Nel territorio comunale di Dego i lavori hanno interessato diversi tratti della viabilità locale per un’estensione complessiva di 12 chilometri. Gli interventi hanno coinvolto in particolare le località Botta, Frassoneta, Eirola-Galaro, Santa Giulia, Carpezzo, Supervia e Piano. Le opere hanno previsto il rifacimento del tappeto d’usura e, dove necessario, dello strato binder, oltre alla sistemazione delle canalette per il deflusso delle acque meteoriche e al ripristino di muretti e protezioni laterali.

A Giusvalla, invece, i lavori hanno riguardato sette tratti strategici della viabilità comunale, per una lunghezza complessiva di circa 13 chilometri. Gli interventi hanno incluso l’asfaltatura e il rifacimento del tappeto d’usura, accompagnati, nei punti necessari, dalla ricarica del sottofondo granulare e dalla posa dello strato intermedio, al fine di garantire maggiore sicurezza e durabilità nel tempo.

“Si tratta di opere fondamentali – sottolinea l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – che migliorano l’accessibilità alle aree rurali, supportano le attività agricole e aumentano la sicurezza per residenti e operatori. Investire nella viabilità significa sostenere concretamente l’economia locale e contrastare lo spopolamento delle aree interne. Ringrazio i sindaci di Dego e Giusvalla, le amministrazioni comunali, i tecnici e le imprese coinvolte per il lavoro svolto e per la collaborazione. Il PSR si conferma uno strumento strategico per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio”.

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