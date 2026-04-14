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Albenga, ubriaco danneggia auto e arredi urbani: denunciato afghano

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 I Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti per fermare un uomo ritenuto responsabile di una serie di danneggiamenti in via Tiziano.

L’allarme è scattato a seguito delle numerose richieste di aiuto giunte al numero unico d’emergenza 112 e raccolte dalla Centrale Operativa dell’Arma ingauna che ha immediatamente inviato sul posto le pattuglie in servizio.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di individuare uno straniero, in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre si accaniva contro i veicoli in sosta, mandando in frantumi lunotti posteriori, finestrini e specchietti retrovisori. Nel corso dell’azione sono state inoltre danneggiate due fioriere collocate all’ingresso di un condominio.

Una volta bloccato, è stato possibile fare una prima stima dei danni: nove autovetture e tre motoveicoli sono risultati colpiti, con conseguenze di varia entità.

L’uomo è stato quindi trasportato in caserma per le procedure di identificazione. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un trentatreenne afgano, nullafacente e richiedente asilo, già noto alle forze dell’ordine.

Raccolte le denunce presentate dai cittadini danneggiati, al termine delle formalità di rito l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

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