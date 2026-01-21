Visita del presidente della Regione Liguria, MArco Bucci alle realtà produttive della Valle Scrivia

Si è conclusa la visita istituzionale in Valle Scrivia del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, impegnato a conoscere da vicino le realtà produttive dell’entroterra genovese, simbolo di competenza, innovazione e capacità di fare impresa. Accanto a lui, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha partecipato alle visite a Isola del Cantone e Ronco Scrivia, osservando aziende come Denios e Racing Force Group, eccellenze locali che operano a livello internazionale e sostengono occupazione e crescita del territorio. La giornata si è conclusa a Busalla con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e nuovamente con l’assessore Piana, per un sopralluogo al cantiere sul Rio Migliarese, opera da 9,7 milioni di euro che mette in sicurezza il centro abitato in passato colpito da gravi inondazioni, e un incontro con i sindaci della Valle Scrivia, approfondendo sicurezza del territorio e sviluppo dell’entroterra ligure