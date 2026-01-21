Attualità Genova e provincia Politica

Visita del presidente della Regione Liguria, MArco Bucci alle realtà produttive della Valle Scrivia

Posted on Author Redazione Comment(0)
Si è conclusa la visita istituzionale in Valle Scrivia del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, impegnato a conoscere da vicino le realtà produttive dell’entroterra genovese, simbolo di competenza, innovazione e capacità di fare impresa. Accanto a lui, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha partecipato alle visite a Isola del Cantone e Ronco Scrivia, osservando aziende come Denios e Racing Force Group, eccellenze locali che operano a livello internazionale e sostengono occupazione e crescita del territorio. La giornata si è conclusa a Busalla con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e nuovamente con l’assessore Piana, per un sopralluogo al cantiere sul Rio Migliarese, opera da 9,7 milioni di euro che mette in sicurezza il centro abitato in passato colpito da gravi inondazioni, e un incontro con i sindaci della Valle Scrivia, approfondendo sicurezza del territorio e sviluppo dell’entroterra ligure

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Quiliano

Quiliano, inaugurata la rinnovata Scuola Primaria “Don Peluffo”

Posted on Author Redazione

Nella mattinata di martedì 23 settembre 2025 è stata inaugurata la rinnovata Scuola primaria statale “Don Nicolò Peluffo” di Quiliano, alla presenza di numerose autorità, rappresentanti istituzionali, associazioni del territorio, genitori e familiari degli alunni. Hanno partecipato all’evento il Vicepresidente del Consiglio Regionale, Consigliere Roberto Arboscello, il Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, l’Assessore alla Cultura […]
Attualità Loano

Loano, quasi 400 bambini delle scuole alla Festa della Legalità

Posted on Author Redazione

Nella giornata di giovedì 1 giugno al parco Don Leone Grossi si è tenuta la tradizionale manifestazione a tema educazione alla legalità organizzata dal comando di polizia locale di Loano in collaborazione con l’autoscuola “A. Mondial”. In tutto erano presenti 383 bambini della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano e dell’istituto Rossello. All’apertura della manifestazione, […]
Alassio Attualità

Lavori in corso: la rivoluzione di Borgo Barusso ad Alassio

Posted on Author Redazione

Approvati i progetti di riqualificazione per Piazza Airaldi Durante e Piazzetta d’Amico Lavori in corso ad Alassio dove, dopo la pausa per le festività natalizie riprendono le attività sospese e si aprono i cantieri dei progetti annunciati nei mesi scorsi.“Tra dicembre e gennaio – spiega ​Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – abbiamo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *