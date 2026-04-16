Regione Liguria, 90.000 euro per lo sport over 65

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Domani pomeriggio, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Polizia Locale sarà presente in piazza De Ferrari con un infopoint sulla sensibilizzazione e prevenzione delle violenze di genere. «La Polizia Locale – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – è fortemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza, fisica e psicologica, sulle donne, […]