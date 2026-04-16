Regione Liguria, 90.000 euro per lo sport over 65

Regione Liguria rilancia il bando dedicato all’attività sportiva per gli over 65, dopo il successo del 2025 che ha coinvolto oltre 800 cittadini in attività gratuite come ginnastica dolce, camminate e percorsi di benessere.
Il nuovo avviso sarà aperto dal 23 aprile al 21 maggio 2026 e finanzierà progetti per promuovere salute, socialità e stili di vita attivi tra gli anziani.
Un’iniziativa che unisce sport, prevenzione e inclusione sociale. Stanziamento: 90 mila euro | contributi fino a 20 mila euro per progetto.