Genova Sport

Regione Liguria, 90.000 euro per lo sport over 65

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Regione Liguria rilancia il bando dedicato all’attività sportiva per gli over 65, dopo il successo del 2025 che ha coinvolto oltre 800 cittadini in attività gratuite come ginnastica dolce, camminate e percorsi di benessere.
 Il nuovo avviso sarà aperto dal 23 aprile al 21 maggio 2026 e finanzierà progetti per promuovere salute, socialità e stili di vita attivi tra gli anziani.
Un’iniziativa che unisce sport, prevenzione e inclusione sociale.  Stanziamento: 90 mila euro | contributi fino a 20 mila euro per progetto.

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