Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, la Guardia Costiera sequestra area con rifiuti in stato di abbandono

Posted on Author Redazione Comment(0)

Nell’ambito di un’attività di polizia ambientale svolta nel territorio del Comune della Spezia, la Guardia Costiera ha accertato, presso la zona industriale di via Valdilocchi, la presenza di vaste distese di rifiuti di natura pericolosa e non pericolosa, in avanzato stato di degrado e abbandono.

Gli accertamenti, avviati con un primo sopralluogo del 20 febbraio 2026 e proseguiti nei giorni successivi, hanno riguardato un compendio di circa 8.074 metri quadrati, costituito da un piazzale esterno e da un edificio in disuso con locali annessi adibiti a magazzino. Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti, tra l’altro, RAEE, rifiuti provenienti da attività edile, rifiuti domestici, ingombranti e batterie.

Nel corso dell’attività è stata inoltre rilevata la presenza di coperture presumibilmente in cemento-amianto, danneggiate in più punti, nonché elementi che lasciavano presumere l’utilizzo abusivo di alcuni locali come rifugio di fortuna. La documentazione acquisita ha consentito di ricostruire una situazione di degrado già segnalata in passato agli uffici competenti.

All’esito delle attività info-investigative, il G.I.P. del Tribunale della Spezia, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, ha disposto il sequestro preventivo dell’area; eseguito lo scorso 7 aprile 2026.

Il sequestro è finalizzato a impedire l’ulteriore aggravamento delle conseguenze del reato e a scongiurare il protrarsi dell’utilizzo illecito del sito quale deposito incontrollato di rifiuti.

L’operazione si inserisce nella più ampia attività di contrasto agli illeciti ambientali condotta dalla Guardia Costiera.

Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della Spezia.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Savona

Savona, intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza un terrazzino

Posted on Author Gianluca Firpo

E’ accaduto intorno alle 12 Intervento dei Vigili del fuoco intorno a mezzogiorno in Via Paleocapa per mettere in sicurezza un terrazzino. I pompieri intervenuti con la scala hanno prima verificato la stabilità della grondaia soprastante e successivamente rimosso alcune parti del terrazzo che minacciavano di cadere sulle auto parcheggiate in sosta. Informazioni sull'autore del […]
Ceriale Cronaca

Ceriale, tenta rapina al supermercato In’s: messo in fuga

Posted on Author Redazione

Il ladro è scappato senza rubare nulla, intimorito dall’arrivo immediato dei Carabinieri Rapina al Supermercato In’s di Ceriale. Secondo le prime ricostruzioni un uomo armato si è avvicinato alla cassa minacciando il personale e chiedendo il denaro. L’uomo è stato messo in fuga dalla reazione del cassiere stesso che ha azionato la porta antipanico facendo […]
Cronaca Genova e provincia

Detriti sui binari a Capolungo: treni a rilento tra Genova Nervi e Recco

Posted on Author Redazione

Traffico ferroviario rallentato tra Genova Nervi e Recco dopo che dei detriti provenienti dall’Aurelia tra Pontetto e Bogliasco ha invaso i binari all’altezza di Capolungo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi che hanno chiuso un binario.I treni Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 20 minuti mentre i […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *