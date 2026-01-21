Attualità Genova

Genova,progetto 4 Assi – modifiche viabilità zona piazza Acquaverde

 Dalle ore 21.00 di domani, giovedì 22 gennaio, per la nuova fase dei lavori di realizzazione del cavidotto di via Balbi, nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale, cambia la viabilità nella zona di Principe.
Tra le principali novità, in vigore fino al 6 febbraio:
1) nella prima delle tre sottofasi di suddivisione delle nuove lavorazioni, i veicoli provenienti da salita della Provvidenza e diretti verso mare, all’intersezione con via Balbi dovranno obbligatoriamente girare a destra e imboccare piazza Acquaverde, prima di reimmettersi in via Andrea Doria.
Contemporaneamente, la Polizia Locale effettuerà un servizio aggiuntivo per agevolare i flussi, con la possibilità di estenderlo anche alle altre due sottofasi in caso di necessità;
2) Nelle prime due sottofasi saranno temporaneamente ricollocate le fermate AMT Principe FS di via Balbipiazza Acquaverde e via Andrea Doria;
3) Per tutta la durata dei cantieri limite dei 30 km/h di velocità massima in piazza Acquaverde.
Ecco, nel dettaglio, come cambia la viabilità:
FASE 10A
– via Balbi
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata
3. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze da via Balbi, sul lato monte nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e salita della Provvidenza.
– piazza Acquaverde:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze da salita della Provvidenza, sul lato ponente in corrispondenza della stazione Principe FS.
– salita della Provvidenza:
obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.
– via Andrea Doria:
temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0568) in prossimità del civico 2.
FASE 10B
– via Balbi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze via Balbi, sul lato monte nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e salita della Provvidenza;
– piazza Acquaverde:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0433), per le provenienze salita della Provvidenza, sul lato ponente in corrispondenza della stazione Principe FS.
– via Andrea Doria:
temporanea ricollocazione della fermata del TPL Principe FS (cod. 0568) in prossimità del civico 2.
FASE 10C
– piazza Acquaverde:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di fermata veicolare nell’area a ponente della stazione Principe FS.
– via Andrea Doria:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Acquaverde

