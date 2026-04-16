Sanità, inaugurata la casa di comunità hub di via Assarotti a Genova

Un nuovo presidio per la sanità di prossimità nel cuore della città: è stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la casa della comunità hub di via Assarotti, destinata a diventare un punto di riferimento per i cittadini, grazie a un’offerta integrata di servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi. La struttura, che garantisce la presenza h24, ad accesso diretto, di un medico di medicina generale, affiancato da una rete di specialisti e professionisti sanitari, ha come obiettivo quello di assicurare risposte sempre più accessibili e integrate. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.
“Oggi in Liguria abbiamo 32 case della comunità aperte e operative, l’obiettivo è stato raggiunto – afferma il presidente Bucci – questa di via Assarotti è la casa della comunità hub di Genova, cioè aperta 24 ore su 24, le altre sono spoke, aperte dalle 8 alle 20. Queste strutture sono dedicate alla bassa complessità e hanno una dotazione assolutamente sufficiente, anche se tutto può essere migliorato e valuteremo in futuro eventuali potenziamenti: è logico che si chieda più equipaggiamento e più personale, ma oggi i limiti di legge sono rispettati e abbiamo feedback molto positivi da parte dell’utenza. C’è anche la possibilità di aprire nuove case oltre a quelle finanziate grazie al pnrr: pensiamo soprattutto all’entroterra perché nelle città e sulla costa il servizio è adeguato, mentre nelle valli la situazione è più complessa. Di sicuro non è finita qui: il sistema delle case di comunità è utile, è ormai standardizzato nel mondo e non c’è nessun motivo perché non si vada in questa direzione anche in Italia. Noi vogliamo che la Liguria sia la prima regione, quindi – conclude Bucci – se ci sono da fare ulteriori investimenti per ulteriori case della comunità siamo pronti a farli”.
“Le case della comunità stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini liguri – commenta l’assessore Nicolò – I dati delle festività pasquali lo dimostrano chiaramente: abbiamo registrato circa 1.200 accessi, segno che questi presidi iniziano a essere conosciuti e utilizzati dalla popolazione. Si tratta di un modello nuovo di sanità territoriale, più vicino alle persone, capace di offrire risposte integrate e sempre più accessibili. La struttura di Assarotti è un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando una rete che vogliamo rendere sempre più efficace su tutto il territorio regionale”.
L’edificio, risalente alla fine dell’Ottocento e inserito nel tessuto storico cittadino, è stato riqualificato per accogliere un modello organizzativo innovativo, orientato alla presa in carico globale della persona e alla continuità assistenziale. Situata in via Assarotti 35, la casa della comunità si configura come un presidio strategico dell’assistenza territoriale, pensato per avvicinare sempre più i servizi sanitari ai bisogni dei cittadini.
Per far conoscere sempre di più queste strutture, il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le case della comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto. Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel servizio sanitario regionale. Sabato 18 aprile alle ore 10 il presidente Bucci e l’assessore Nicolò visiteranno casa della comunità Celesia a Rivarolo.
Scheda – casa della comunità hub Assarotti (Genova)
Sede: via Assarotti 35, Genova – Distretto 11 Centro
Piano -3
- centrale operativa territoriale (cot)
Piano -2
- cure palliative
- Infermieri cure domiciliari
Piano -1
- prelievi domiciliari
- pneumologia territoriale
- tutela diritti del malato
Piano terra
- anagrafe sanitaria
- assistenza protesica
- centro prelievi
- Cup Liguria
- medico di distretto
- punto facile Asl3
- punto unico di accesso (pua)
Primo piano
- ambulatorio infermieristico h24 (continuità assistenziale)
- ambulatorio multimediale cronicità
- medici di medicina generale
- diagnostica di base
- specialistiche ambulatoriali (oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, cardiologia, dermatologia, reumatologia)
Secondo piano
- assistenza disabili
- cardiologia territoriale
Terzo piano
- fisioterapia domiciliare/attività fisica adattata
- segreteria cure domiciliari
- segreteria di direzione