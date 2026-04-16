Sanità, inaugurata la casa di comunità hub di via Assarotti a Genova

Un nuovo presidio per la sanità di prossimità nel cuore della città: è stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la casa della comunità hub di via Assarotti, destinata a diventare un punto di riferimento per i cittadini, grazie a un’offerta integrata di servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi. La struttura, che garantisce la presenza h24, ad accesso diretto, di un medico di medicina generale, affiancato da una rete di specialisti e professionisti sanitari, ha come obiettivo quello di assicurare risposte sempre più accessibili e integrate. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“Oggi in Liguria abbiamo 32 case della comunità aperte e operative, l’obiettivo è stato raggiunto – afferma il presidente Bucci – questa di via Assarotti è la casa della comunità hub di Genova, cioè aperta 24 ore su 24, le altre sono spoke, aperte dalle 8 alle 20. Queste strutture sono dedicate alla bassa complessità e hanno una dotazione assolutamente sufficiente, anche se tutto può essere migliorato e valuteremo in futuro eventuali potenziamenti: è logico che si chieda più equipaggiamento e più personale, ma oggi i limiti di legge sono rispettati e abbiamo feedback molto positivi da parte dell’utenza. C’è anche la possibilità di aprire nuove case oltre a quelle finanziate grazie al pnrr: pensiamo soprattutto all’entroterra perché nelle città e sulla costa il servizio è adeguato, mentre nelle valli la situazione è più complessa. Di sicuro non è finita qui: il sistema delle case di comunità è utile, è ormai standardizzato nel mondo e non c’è nessun motivo perché non si vada in questa direzione anche in Italia. Noi vogliamo che la Liguria sia la prima regione, quindi – conclude Bucci – se ci sono da fare ulteriori investimenti per ulteriori case della comunità siamo pronti a farli”.

“Le case della comunità stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini liguri – commenta l’assessore Nicolò – I dati delle festività pasquali lo dimostrano chiaramente: abbiamo registrato circa 1.200 accessi, segno che questi presidi iniziano a essere conosciuti e utilizzati dalla popolazione. Si tratta di un modello nuovo di sanità territoriale, più vicino alle persone, capace di offrire risposte integrate e sempre più accessibili. La struttura di Assarotti è un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando una rete che vogliamo rendere sempre più efficace su tutto il territorio regionale”.

L’edificio, risalente alla fine dell’Ottocento e inserito nel tessuto storico cittadino, è stato riqualificato per accogliere un modello organizzativo innovativo, orientato alla presa in carico globale della persona e alla continuità assistenziale. Situata in via Assarotti 35, la casa della comunità si configura come un presidio strategico dell’assistenza territoriale, pensato per avvicinare sempre più i servizi sanitari ai bisogni dei cittadini.

Per far conoscere sempre di più queste strutture, il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le case della comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto. Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel servizio sanitario regionale. Sabato 18 aprile alle ore 10 il presidente Bucci e l’assessore Nicolò visiteranno casa della comunità Celesia a Rivarolo.

Scheda – casa della comunità hub Assarotti (Genova)

Sede: via Assarotti 35, Genova – Distretto 11 Centro

Piano -3

centrale operativa territoriale (cot)

Piano -2

cure palliative

Infermieri cure domiciliari

Piano -1

prelievi domiciliari

pneumologia territoriale

tutela diritti del malato

Piano terra

anagrafe sanitaria

assistenza protesica

centro prelievi

Cup Liguria

medico di distretto

punto facile Asl3

punto unico di accesso (pua)

Primo piano

ambulatorio infermieristico h24 (continuità assistenziale)

ambulatorio multimediale cronicità

medici di medicina generale

diagnostica di base

specialistiche ambulatoriali (oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, cardiologia, dermatologia, reumatologia)

Secondo piano

assistenza disabili

cardiologia territoriale

Terzo piano

fisioterapia domiciliare/attività fisica adattata

segreteria cure domiciliari

segreteria di direzione

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