Attualità Genova In Primo Piano

Sanità, inaugurata la casa di comunità hub di via Assarotti a Genova

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un nuovo presidio per la sanità di prossimità nel cuore della città: è stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la casa della comunità hub di via Assarotti, destinata a diventare un punto di riferimento per i cittadini, grazie a un’offerta integrata di servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi. La struttura, che garantisce la presenza h24, ad accesso diretto, di un medico di medicina generale, affiancato da una rete di specialisti e professionisti sanitari, ha come obiettivo quello di assicurare risposte sempre più accessibili e integrate. All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“Oggi in Liguria abbiamo 32 case della comunità aperte e operative, l’obiettivo è stato raggiunto – afferma il presidente Bucci – questa di via Assarotti è la casa della comunità hub di Genova, cioè aperta 24 ore su 24, le altre sono spoke, aperte dalle 8 alle 20. Queste strutture sono dedicate alla bassa complessità e hanno una dotazione assolutamente sufficiente, anche se tutto può essere migliorato e valuteremo in futuro eventuali potenziamenti: è logico che si chieda più equipaggiamento e più personale, ma oggi i limiti di legge sono rispettati e abbiamo feedback molto positivi da parte dell’utenza. C’è anche la possibilità di aprire nuove case oltre a quelle finanziate grazie al pnrr: pensiamo soprattutto all’entroterra perché nelle città e sulla costa il servizio è adeguato, mentre nelle valli la situazione è più complessa. Di sicuro non è finita qui: il sistema delle case di comunità è utile, è ormai standardizzato nel mondo e non c’è nessun motivo perché non si vada in questa direzione anche in Italia. Noi vogliamo che la Liguria sia la prima regione, quindi – conclude Bucci – se ci sono da fare ulteriori investimenti per ulteriori case della comunità siamo pronti a farli”.

“Le case della comunità stanno diventando sempre più un punto di riferimento concreto per i cittadini liguri – commenta l’assessore Nicolò – I dati delle festività pasquali lo dimostrano chiaramente: abbiamo registrato circa 1.200 accessi, segno che questi presidi iniziano a essere conosciuti e utilizzati dalla popolazione. Si tratta di un modello nuovo di sanità territoriale, più vicino alle persone, capace di offrire risposte integrate e sempre più accessibili. La struttura di Assarotti è un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando una rete che vogliamo rendere sempre più efficace su tutto il territorio regionale”.

L’edificio, risalente alla fine dell’Ottocento e inserito nel tessuto storico cittadino, è stato riqualificato per accogliere un modello organizzativo innovativo, orientato alla presa in carico globale della persona e alla continuità assistenziale. Situata in via Assarotti 35, la casa della comunità si configura come un presidio strategico dell’assistenza territoriale, pensato per avvicinare sempre più i servizi sanitari ai bisogni dei cittadini.

Per far conoscere sempre di più queste strutture, il prossimo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le case della comunità della Liguria, oltre alla consueta presenza nei fine settimana dei medici di medicina generale, offriranno visite e varie prestazioni, gratuite, ad accesso diretto. Un modo per diffondere maggiormente la conoscenza e l’abitudine a servirsi di queste strutture sempre più centrali nel servizio sanitario regionale. Sabato 18 aprile alle ore 10 il presidente Bucci e l’assessore Nicolò visiteranno casa della comunità Celesia a Rivarolo.

Scheda – casa della comunità hub Assarotti (Genova)

Sede: via Assarotti 35, Genova – Distretto 11 Centro

Piano -3

  • centrale operativa territoriale (cot)

Piano -2

  • cure palliative
  • Infermieri cure domiciliari

Piano -1

  • prelievi domiciliari
  • pneumologia territoriale
  • tutela diritti del malato

Piano terra

  • anagrafe sanitaria
  • assistenza protesica
  • centro prelievi
  • Cup Liguria
  • medico di distretto
  • punto facile Asl3
  • punto unico di accesso (pua)

Primo piano

  • ambulatorio infermieristico h24 (continuità assistenziale)
  • ambulatorio multimediale cronicità
  • medici di medicina generale
  • diagnostica di base
  • specialistiche ambulatoriali (oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, neurologia, cardiologia, dermatologia, reumatologia)

Secondo piano

  • assistenza disabili
  • cardiologia territoriale

Terzo piano

  • fisioterapia domiciliare/attività fisica adattata
  • segreteria cure domiciliari
  • segreteria di direzione

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano Politica

I dati dell'affluenza alle urne a Savona e nei comuni interessati dal voto

Posted on Author Redazione

Savona. Le urne si sono chiuse alle 23. Ecco i dati ufficiali circa l’affluenza degli elettori a Savona e nelle città interessate dalla tornata elettorale: Savona: 61,90% Balestrino: 62,73% Borgio Verezzi: 66,25% Calice Ligure: 62,93% Castelbianco: 66,78% Loano: 58,63% Spotorno: 67,76% Stella: 55,82% Stellanello: 65,34% Testico: 82,50% Tovo S. Giacomo: 69,74% Fonte: Ministero dell’Interno Informazioni […]
Economia In Primo Piano Vado Ligure

Piattaforma Maersk. Investimenti completati al 70 – 80%

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. “Qualche settimana di lavoro per vari motivi anche atmosferici si è persa ma il crono programma della piattaforma Maersk è abbastanza rispettato. Ormai siamo al 60% dei lavori completato”. Così il direttore di Apm Terminal Paolo Cornetto commenta gli ultimi step della piattaforma Maersk. “Molti aspetti sono ancora da mettere a punto – […]
Cronaca Genova

Genova, arrestata banda di albanesi responsabile di diversifurti in abitazione nel 2019

Posted on Author Redazione

Sei persone di nazionalità albanese ritenute responsabili di numerosi furti in alloggi nel corso del 2019 sono state arrestate oggi a Genova. Le tre donne si occupavano della parte logistica dei colpi mentre i tre ragazzi si occupavano di effettuare i furti. Le indagini sono state condotte attraverso pedinamenti e intercettazioni, la refurtiva è stata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *