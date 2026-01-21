Leivi, cacciatore colpito da un colpo di fucile: grave al San MArtino

Un cacciatore di 50 anni è stato gravemente ferito durante una battuta di caccia nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco, anche con l’elicottero Drago, carabinieri, Croce Verde di Carasco e l’auto medica Tango 1. Il ferito, all’arrivo dei soccorritori, era vigile. Stabilizzato sul posto, è stato portato in elicottero all’ospedale San Martino.

