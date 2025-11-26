Attualità Genova

Riforma del sistema sanitario in Liguria: CGIL CISL UIL “preoccupati per gli effetti della riforma su cittadini e personale”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si è svolto questa mattina in Regione l’incontro tra i Segretari Generali di CGIL CISL UIL Liguria, le categorie del pubblico impiego, dei pensionati, i medici, il Presidente regionale e l’assessore alla sanità sulla riforma del sistema sanitario ligure.
L’incontro è stato sollecitato da CGIL CISL UIL, preoccupate per le conseguenze della riforma su personale e pazienti.
Dopo un breve confronto sui titoli il Presidente ha spiegato che la riforma nei prossimi giorni passerà in Consiglio con la conseguenza che ai sindacati è stato di fatto precluso ogni possibile confronto preventivo su un testo che a questo punto appare immodificabile. Per questo motivo oggi CGIL CISL UIL hanno sollevato con urgenza la necessità di rispettare il protocollo di relazioni sindacali e la continuità di incontri che al momento non sono stati onorati. È urgente l’attivazione di tavoli specifici che affrontino i nodi principali, tra cui le criticità che potrà provocare l’accorpamento e la centralizzazione delle funzioni e dell’operatività dell’unica asl prevista e le conseguenze che questo avrà sui territori, soprattutto quelli lontani dai grandi centri urbani, sugli utenti e sulle principali criticità sanitarie come le liste d’attesa e l’emergenza/urgenza da un lato e gli aspetti relativi alla mobilità del personale, al rispetto dei contratti, alla razionalizzazione dei servizi amministrativi e soprattutto alla carenza di personale medico e sanitario che è il vero grande nodo del quale non si parla.

Rispetto a queste tematiche i sindacati hanno chiesto convocazioni della Regione per una serie di incontri  tematici con il coinvolgimento delle categorie sindacali del pubblico impiego, dei pensionati, dei medici.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova In Primo Piano Politica

Genova, il presidente della Regione, Toti, ha incontrato la Ministra Gelmini

Posted on Author Redazione

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato questo pomeriggio il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini che, in visita a Genova, ha effettuato anche un sopralluogo all’hub dell’area della Fiera del Mare di Genova. Tra i temi affrontati nell’incontro, il punto sull’emergenza Covid, alla luce dell’estensione del green pass […]
Cronaca Genova

Genova, introduceva illegalmente cellulari nelle celle dei detenuti: arrestato agente della penitenziaria

Posted on Author Redazione

Un agente della penitenziarie è stato arrestato in quanto Introduceva illegalmente telefoni cellulari nel carcere di Genova per darli ai detenuti: l’uomo è stato denunciato dai colleghi e si trova adesso in carcere.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Attualità Politica

Regione, partita la seconda fase del progetto “Viaggio del foulard Scarpette Rosse”

Posted on Author Redazione

Sempre più spesso la cronaca ci presenta episodi di violenza sulle donne. Mentre i dati parlano di un trend delle denunce in crescita, in Regione Liguria è partita la fase due del progetto “Viaggio del foulard Scarpette Rosse”, finalizzato al sostegno dell’inserimento formativo e lavorativo delle donne che subiscono violenza. Tramite il Settore Politiche sociali, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *