Cronaca Pallare

Pallare, linea telefonica fissa out da quasi 3 settimane

Problemi con la telefonia fissa a Pallare dove da quasi 3 settimane è fuori uso la linea telefonica causando disagi ai cittadini. L’amministrazione comunale ha sollecitato l’intervento di ripristino nel minor tempo possibile.

