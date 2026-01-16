Pallare, linea telefonica fissa out da quasi 3 settimane

Problemi con la telefonia fissa a Pallare dove da quasi 3 settimane è fuori uso la linea telefonica causando disagi ai cittadini. L’amministrazione comunale ha sollecitato l’intervento di ripristino nel minor tempo possibile.
Articoli correlati
Un bandito alle prime armi quello che ha rapinato le poste di Albisola
Albisola. Si tratta probabilmente di un bandito alle prime armi quello che ieri ha assaltato la filiale di Poste Italiane ad Albisola Capo. Ai dipendenti dell’ufficio di via Martini è apparso nervoso e impacciato. Al momento del colpo indossava un caso da motociclista e impugnava una pistola, con tutta probabilità un giocattolo. Magro il bottino, decisamente […]
Savona, Centro Massaggi a “luci rosse”: confermato arresto e sequestrati i locali del centro massaggi
Nella mattinata odierna, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona si è pronunciato sulle richieste avanzate dal Pubblico Ministero in merito alla cittadina cinese arrestata dalla Squadra Mobile, per il reato di sfruttamento della prostituzione, il 26 ottobre scorso. Il Giudice, sulla base di quanto emerso dalle indaginidella Polizia di Stato,ha disposto […]
Viminale, sì a camminata con figlio minorenne
Lo ha precisato una nota del Ministero “E’ consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto purchè in prossimità della propria abitazione”. Lo prevede una nuova circolare inviata dal viminale ai prefetti per “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti “L’attività […]