La Spezia, studente 19enne accoltellato: gravissimo in ospedale

Uno studente di 19 anni è stato accoltellato all’istituto Einaudi-Chiodo per cause da accertare da uno studente. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ragazzo in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Andrea dove è stato operato d’urgenza. I Carabinieri e la Polizia si stanno occupando delle indagini.
