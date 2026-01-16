Cronaca In Primo Piano La Spezia e provincia

La Spezia, studente 19enne accoltellato: gravissimo in ospedale

Uno studente di 19 anni è stato accoltellato all’istituto Einaudi-Chiodo per cause da accertare da uno studente. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il ragazzo in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Andrea dove è stato operato d’urgenza. I Carabinieri e la Polizia si stanno occupando delle indagini.

