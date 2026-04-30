Genova, ruba gioielli in un alloggio: arrestato 40 enne che doveva essere ai domiciliari

Gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un uomo di 40 anni di nazionalità albanese, responsabile di un furto in un’abitazione nel quartiere di Sampierdarena. L’uomo, che secondo quanto emerso dalle prime indagini avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari a Parma, è stato bloccato poco dopo il colpo alle 8 del mattino.

Il 40enne avrebbe agito da solo, introducendosi nell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. Dal domicilio ha sottratto gioielli di valore, un cofanetto d’argento e una somma di denaro in contanti. Il bottino, ancora in fase di quantificazione precisa, è stato in parte recuperato grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato mentre tentava di allontanarsi dalla zona genovese. Al momento dell’arresto il 40enne è risultato in violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria di Parma, dove era sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati. Questo elemento aggrava ulteriormente la sua posizione.

Il fermato è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione, violazione degli obblighi degli arresti domiciliari e altri reati connessi.

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