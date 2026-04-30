Loano, approvato il bilancio consuntivo 2025: “Gestione attenta per garantire servizi di qualità, l’avvio di lavori e manutenzioni e attenzione ai bisogni dei cittadini”

Nella seduta di ieri, mercoledì 29 aprile, il consiglio comunale di Loano ha approvato a

maggioranza il bilancio consuntivo per l’esercizio 2025.

Come ha evidenziato l’assessore a bilancio e tributi Enrica Rocca, i dati del rendiconto evidenziano “una

gestione solida, attenta e coerente con gli obiettivi programmati” e un’azione economicofinanziaria “improntata alla prudenza e al controllo della spesa, senza rinunciare alla qualità dei

servizi erogati. L’analisi dei servizi a domanda individuale evidenzia un costante impegno nel mantenere

un equilibrio tra costi e ricavi, in un contesto segnato dall’aumento dei prezzi delle materie prime e delle

utenze. Servizi fondamentali per la comunità, quali la mensa scolastica, gli impianti sportivi, le

attività sociali e le iniziative turistiche, sono stati garantiti con continuità, mantenendo elevati

standard di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio”.

Il rendiconto dimostra inoltre “la capacità dell’Ente di intercettare risorse esterne, in particolare

attraverso i finanziamenti del Pnrr, che hanno consentito di accelerare il processo di digitalizzazione e di

innovazione dei servizi pubblici. Questo documento, quindi, non rappresenta soltanto la chiusura

dell’esercizio finanziario, ma costituisce anche una base solida per le scelte future, permettendo

all’amministrazione di affinare ulteriormente gli strumenti di programmazione e di intervenire con

maggiore efficacia sulle priorità del territorio”.

Nel dettaglio, l’anno 2025 dalle risultanze del consuntivo registra “un buon andamento della

situazione finanziaria dell’Ente con un positivo ritorno sulla città sotto vari punti di vista”.

Si segnala l’avvio di importanti opere pubbliche e numerosi interventi di manutenzione sul

territorio sia ordinari che straordinari. Tra questi si segnalano: il completamento del restyling dei

“caruggetti orbi” per 140 mila euro; il completamento dei lavori dell’arena estiva del Giardino del Principe

per 221 mila euro; la sistemazione dei marciapiedi del tratto di levante di corso Roma per 600 mila euro;

la manutenzione straordinaria della videosorveglianza per 80 mila euro; la messa in sicurezza del

PalaGarassini (con il consolidamento degli appoggi degli archi di legno lamellare) per 135 mila euro;

l’asfaltatura della passeggiata di ponente per 100 mila euro, la messa in sicurezza di parte della via per

Verzi per 72 mila euro.

Durante lo scorso anno la diminuzione della spesa per le utenze ed un incremento dell’attività di verifica e

monitoraggio degli accertamenti ha consentito di determinare buoni risultati della gestione ed un

positivo avanzo di amministrazione. La diminuzione di trasferimenti per cause indipendenti

dall’amministrazione non ha intaccato l’attività sul fronte della promozione culturale e turistica che con

risorse proprie l’Ente ha mantenuto su alti livelli.

L’imposta di soggiorno ha consentito di incassare circa 485 mila euro che, sulla base degli accordi

a livello provinciale, sono stati destinati al 35% per la copertura di spese di manutenzioni ordinarie, al

12% per il versamento della quota dell’accordo provinciale della camera di commercio, al 3% per

iniziative legate al progetto “Finale-Pietra Ligure-Loano” e per il 50% ad attività di promozione e progetti di ristrutturazione dell’offerta e della comunicazione turistica, tutte attività finanziate anche con risorse

proprie del Comune.

“In generale – ha proseguito Enrica Rocca – l’amministrazione comunale ha proseguito nell’obiettivo

d’attuazione di una politica di razionalizzazione della spesa finalizzata a destinare le risorse a disposizione

ai settori maggiormente critici e nel contempo mantenendo attivi tutti i servizi a disposizione della

cittadinanza attivando altresì una corposa politica di promozione turistica. L’erogazione di fondi statali,

affiancata all’utilizzo dell’avanzo di bilancio per far fronte soprattutto a spese di investimento, ha

consentito di mantenere l’equilibrio di bilancio e di disporre della cassa necessaria per far fronte

alle spese programmate. Il rigoroso rispetto dei termini di tempestività dei pagamenti previsti dalla

normativa ha consentito di non dover accantonare risorse ulteriori.

Il risultato di amministrazione relativo all’esercizio 2025 presenta un avanzo di amministrazione di 13

milioni e 785 mila euro circa, di cui circa 3 milioni e 960 mila disponibili: “Grazie alla disponibilità

di questo risultato di amministrazione – ha notato ancora l’assessore Rocca – quest’anno sarà possibile

nell’immediato utilizzare quote destinate e vincolate dell’avanzo per proseguire nell’attuare

importanti interventi di manutenzione straordinaria nella nostra città in particolare per quanto

riguarda la viabilità e le manutenzioni del patrimonio dell’ente”.

“In conclusione, possiamo affermare che il rendiconto 2025 restituisce l’immagine di un Comune capace

di coniugare rigore finanziario e qualità dei servizi, innovazione amministrativa e attenzione ai

bisogni della comunità. Un risultato che è frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione, degli uffici

comunali e di tutti i soggetti che contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento dell’Ente”, ha

concluso Rocca.

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