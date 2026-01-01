Genova, 19 enne perde tre dita a causa dell’esplosione di un petardo

Un giovane di 19 anni ha riportato l’amputazione di tre dita a causa dello scoppio di un petardo. E’ accaduto la scorsa notte nel Centro Storico di Genova. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno trasportato il giovane in codice giallo al San MArtino dove è stato operato d’urgenza. Il ragazzo ha riportato anche ustioni e lesioni varie.
