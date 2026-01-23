Genova, aggredisce i titolari di una concessionaria in Via Piave: fermato dalla Polizia

Un uomo ha tentato di fare irruzione in una concessionaria di Via Piave a Genova per aggredire i titolari. E’ accaduto nella serata di ieri quando una delle titolari ha notato un uomo di circa 45 anni sdraiato nelle aiuole a centro strada. Nel tentativo di aiutarlo, l’uomo, in stato di alterazione, ha reagito in modo violento iniziando a inveire contro la donna, che nel frattempo era fuggita.L’uomo qualche minuto dopo ha raggiunto la donna e il marito negli uffici e ha iniziato a colpire con alcuni calci una porta finendo per sfondare il vetro, ferendosi.Sul posto è intervenuta la Polizia che ha fermato l’aggressore che è stato successivamente trasportato in ospedale in codice giallo. I due titolari sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo.

Informazioni sull'autore del post