Fondi Pro Pal ad Hamas, 17 le perquisizioni in tutta Italia

Sono in totale 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Genova, Milano, Roma, Lodi, Sassuolo (Modena) nell’ambito dell’indagine sui finanziamenti Pro Pal finiti ad Hamas che ha portato all’arresto a Genova di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia.
Durante le perquisizioni è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell’Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate.
Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati alcuni computer e altri dispositivi elettronici che saranno sottoposti ad analisi nei prossimi giorni. Materiale riconducibile all’organizzazione è stato inoltre trovato in alcuni dei luoghi sottoposti a perquisizione.

