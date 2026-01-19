Attualità Genova

Genova, Ponte dei Mille, al via i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto di Stazione Marittima

Da lunedì 19 gennaio partono i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Marinai d’Italia adiacente a Stazione Marittima su ponte dei Mille. L’intervento, programmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, riguarda il ripristino delle impermeabilizzazioni, la sostituzione dei giunti viari e l’adeguamento delle reti di drenaggio per eliminare infiltrazioni e deterioramenti strutturali e decorativi.

Fino al 19 maggio 2026 il varco di Ponte dei Mille per i mezzi sarà accessibile solo in ingresso, con uscite deviate verso i varchi di Santa Limbania e Albertazzi. Nessuna modifica invece per i pedoni che potranno usufruire del varco in entrambe le direzioni.

L’intervento di manutenzione, pur avendo natura prevalentemente stradale, si colloca all’interno di un più ampio programma di riqualificazione del compendio di ponte dei Mille e Stazione Marittima, terminal moderno per i crocieristi e al contempo edificio storico di grande valore architettonico, la cui costruzione è iniziata nel 1914 per poi proseguire, dopo l’interruzione dovuta agli eventi bellici, nel 1924. Questo simbolo della tradizione marinara genovese, che ha ospitato i grandi transatlantici e personaggi illustri del Novecento, è oggi il principale punto di accoglienza per il traffico crocieristico e un elemento chiave dell’integrazione tra porto e città, con milioni di passeggeri transitati ogni anno.

Il programma di interventi, che comprende anche potenziamenti delle banchine, modernizzazione dei servizi passeggeri e attenzione alla sostenibilità, mira a coniugare efficienza operativa e tutela del patrimonio culturale, rafforzando il ruolo di Genova come hub crocieristico di primo piano nel Mediterraneo e spazio di interazione tra turismo, mobilità e città.

