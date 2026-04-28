Borghetto S.S., tentata rapina a un’edicola: indagini in corso

Una tentata rapina si è verificata a un’edicola di Borghetto S.Spirito. Il rapinatore avrebbe tentato di colpire l’esercente con un oggetto contundente ma la vittima ha reagito mettendo in fuga il rapinatore.Sul posto è intervenuta la pubblica assistenza Pietra Soccorso e i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.
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