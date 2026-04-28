Attualità Savona

Assemblea provinciale Fiaip tra emergenza abitativa, sviluppo del property management e contrasto all’abusivismo

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Emergenza abitativa, sviluppo del property management e contrasto all’abusivismo sono stati i temi principali dell’assemblea provinciale di FIAIP Savona, svoltasi presso la sede dell’Unione Industriali. Un momento di confronto partecipato che ha visto un’ampia presenza degli associati del territorio. «L’assemblea rappresenta un passaggio fondamentale per condividere visioni e rafforzare il ruolo della nostra categoria», ha dichiarato la presidente provinciale Laura Tiloca, sottolineando come «la coesione sia oggi la risposta più efficace alle complessità del mercato immobiliare». Nel corso dei lavori è emersa la necessità di affrontare con urgenza il tema dell’emergenza abitativa, ricercando un equilibrio sostenibile tra locazioni turistiche e residenzialità. Forte anche la posizione dell’associazione sul contrasto all’abusivismo: «Operare senza requisiti danneggia il mercato e mette a rischio i cittadini. FIAIP continuerà a essere presidio di legalità e tutela del consumatore», ha aggiunto Tiloca. Nel corso dell’assemblea è stata inoltre conferita la delega FIAIP Donna a Rocchina Lombardo, con l’obiettivo di rafforzare il contributo e la rappresentanza femminile all’interno della federazione. Spazio anche alla formazione professionale con il corso “Dalla visita al rogito: la due diligence per agenti immobiliari”, tenuto dal geometra Giovanni Ghia. L’incontro ha approfondito gli aspetti tecnici, urbanistici e giuridici delle compravendite immobiliari, confermando il ruolo centrale dell’aggiornamento continuo per garantire servizi qualificati e sicuri ai clienti. FIAIP Savona ribadisce così il proprio impegno su formazione, legalità e sviluppo sostenibile del mercato immobiliare locale. Presente all’assemblea anche Marco Prato riconfermato presidente del Collegio dei Geometri Geometri Laureati della provincia di Savona.

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