Cairo, Garantita la continuità dell’attività ambulatoriale distaccata dei medici di famiglia

La Giunta comunale, con apposita delibera, garantisce la continuità all’attività ambulatoriale dei medici di famiglia presso le sedi di Bragno, Rocchetta, Ferrania nonché dell’ambulatorio oncologico dell’Associazione Dottor Franco Guido Rossi O.D.V. L’Amministrazione, infatti, si assume le spese di affitto, imposte e tasse dei locali in cui è attuato il servizio, le cui attrezzature rimangono in capo ai soggetti operativi.

Nello specifico vengono, dunque, rinnovati i contratti di locazione, alle stesse condizioni previste nel 2025, delle unità immobiliari site in via Colletto a Rocchetta di Cairo, in via Fratelli Ferraro a Ferrania e in via Borreani Dagna a Cairo Montenotte. Per quanto riguarda, invece, l’ambulatorio di Bragno, il Medico di Medicina Generale svolge l’attività presso uno studio che affitta in via autonoma, pertanto il Comune non ha più necessità di procedere all’affitto di un locale ubicato nella frazione, ma riconoscere un rimborso per le spese di locazione direttamente a medico.

Le spese a carico del Comune di Cairo Montenotte per gli affitti passivi sono pari a 16mila 200 euro, quelle di registrazione dei contratti e le imposte di bollo pari a 371 mila euro e trovano copertura negli appositi capitoli dell’esercizio finanziario 2026.

«La continuità dei Servizi ambulatoriali dei medici di famiglia in forma decentrata rappresentano un vero e proprio motivo di interesse pubblico – commentano il sindaco paolo Lambertini e l’assessore ai Servizi sociali Roberto Speranza -. Non semplici presidi del territorio, ma attività essenziali in modo particolare per le persone anziane e fragili, per questo motivo continuiamo a portare avanti il nostro impegno per mantenerli attivi e operativi. Non faremo mai mancare il nostro impegno per favorire e, quando possibile, migliorare le prestazioni di prossimità a favore della nostra comunità».

