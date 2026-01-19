Attualità Cairo Montenotte

Cairo, Garantita la continuità dell’attività ambulatoriale distaccata dei medici di famiglia

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Giunta comunale, con apposita delibera, garantisce la continuità allattività ambulatoriale dei medici di famiglia presso le sedi di Bragno, Rocchetta, Ferrania nonché dellambulatorio oncologico dellAssociazione Dottor Franco Guido Rossi O.D.V. L’Amministrazione, infatti, si assume le spese di affitto, imposte e tasse dei locali in cui è attuato il servizio, le cui attrezzature rimangono in capo ai soggetti operativi.

Nello specifico vengono, dunque, rinnovati i contratti di locazione, alle stesse condizioni previste nel 2025, delle unità immobiliari site in via Colletto a Rocchetta di Cairo, in via Fratelli Ferraro a Ferrania e in via Borreani Dagna a Cairo Montenotte. Per quanto riguarda, invece, l’ambulatorio di Bragno, il Medico di Medicina Generale svolge lattività presso uno studio che affitta in via autonoma, pertanto il Comune non ha più necessità di procedere allaffitto di un locale ubicato nella frazione, ma riconoscere un rimborso per le spese di locazione direttamente a medico.

Le spese a carico del Comune di Cairo Montenotte per gli affitti passivi sono pari a 16mila 200 euro, quelle di registrazione dei contratti e le imposte di bollo pari a 371 mila euro e trovano copertura negli appositi capitoli dellesercizio finanziario 2026.

«La continuità dei Servizi ambulatoriali dei medici di famiglia in forma decentrata rappresentano un vero e proprio motivo di interesse pubblico – commentano il sindaco paolo Lambertini e l’assessore ai Servizi sociali Roberto Speranza -. Non semplici presidi del territorio, ma attività essenziali in modo particolare per le persone anziane e fragili, per questo motivo continuiamo a portare avanti il nostro impegno per mantenerli attivi e operativi. Non faremo mai mancare il nostro impegno per favorire e, quando possibile, migliorare le prestazioni di prossimità a favore della nostra comunità».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Sindaco e vicesindaco dei ragazzi di Quiliano in Regione

Posted on Author Redazione

Quiliano. Venerdì 2 dicembre Lorenzo Prestipino e Viola Zunino, sindaco e vice sindaco del consiglio comunale dei Ragazzi di Quiliano, si sono seduti tra i banchi del Consiglio Regionale della Liguria per partecipare, insieme ad altri cinquanta ragazzi dei Consigli Comunali dei Ragazzi della Liguria, alla cerimonia, organizzata nella sala dell’Assemblea legislativa della Liguria in […]
Attualità Loano

Bollette acqua straordinarie a Ponente. Sindaco di Loano. "Servono strutture adeguate"

Posted on Author Redazione

Loano. Una popolazione “variabile” che in estate arriva a triplicare e che proprio per questo richiede investimenti importanti per un’infrastruttura adeguata ed una rete sempre efficiente. E’ in questo dato numero l’elemento che rende un “unicum” a livello nazionale l’Ato3 del Ponente Savonese, il “terzo ambito” in cui è suddiviso il territorio della provincia di […]
Attualità Genova In Primo Piano

Genova, una task force composta da Vigili, Carabinieri, ASL e ispettorato del lavoro per prevenire gli infortuni mortali nei cantieri

Posted on Author Redazione

Collaborazione tra la Polizia locale di Genova, carabinieri, Asl e dell’ispettorato del lavoro per prevenire gli infortuni sul lavoro con un’azione preventiva di controllo dei Carabinieri dei cantieri nei piccoli centri mentre i vigili si occuperanno di quelli in città secondo una modulistica compilata da ASL e ispettorato.  È quanto emerso dall’incontro che si è […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *