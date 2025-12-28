Addio all’icona di bellezza: è morta Brigitte Bardot

E’ morta a Saint Tropez Brigitte Anne Marie Bardot. Aveva 91 anni, era nata a PArigi il 28 settembre 1934.

Dopo gli esordi come danzatrice classica, diviene prima modella, posando per svariate copertine di riviste di moda, quindi attrice e infine, dal 1962, anche cantante. Negli anni del successo si consacrò come un’icona sexy. Dal 1962, inoltre, è un’attivista per i diritti degli animali, attività che l’ha assorbita completamente a partire dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1973.

La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 1952 con il film Le Trou normand. La prima esperienza non si rivela facile per l’attrice, che ha accettato solo per il compenso di 200.000 franchi francesi, ciononostante accetta un nuovo film dove è già protagonista: Manina ragazza senza veli.

Lei e Marilyn Monroe diventano icone della sessualità femminile degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta e ogni sua apparizione pubblica negli Stati Uniti d’America viene seguita dai mass media. Questo film, così come le sue apparizioni a Cannes e in numerosi album fotografici, contribuisce alla diffusione del bikini. Brigitte è anche una delle prime a esibire, in qualche occasione, il monokini. In Francia, dove il topless è già allora abbastanza comune, la cosa non suscita particolare scalpore, ma negli Stati Uniti d’America viene considerata scandalosa. La moda eccentrica degli anni sessanta le si addice tanto da farla diventare, al pari di Marilyn Monroe e Jackie Kennedy, un soggetto dei dipinti di Andy Warhol.

A partire dal 1962 Brigitte Bardot inizia ad affiancare alla carriera cinematografica anche quella di cantante, pubblicando svariati singoli e album. Nel 1967 collabora con Serge Gainsbourg, il quale scrive per lei alcune canzoni, comprese Bonnie and Clyde, Comic Strip e Je t’aime… moi non plus. Quest’ultimo brano viene scritto da Gainsbourg in una notte assieme a Bonnie and Clyde, per esaudire la richiesta di Bardot che voleva “la più bella canzone d’amore” che lui potesse immaginare. La canzone viene registrata dai due nell’inverno del 1967, durante la loro breve relazione, e trasmessa solamente una volta da radio Europe 1 suscitando scandalo.

A partire dal 1962, e maggiormente dal suo abbandono del cinema avvenuto nel 1972, Bardot si afferma come attivista dei diritti degli animali.

Brigitte Bardot si è sempre dichiarata di destra e negli anni sessanta ha votato e sostenuto Charles de Gaulle.

