Dalla musica di Sayf, all’intelligenza artificiale di Federico Mazzanti e Christian Stocchi: tra i 100 talenti under 30 di Forbes Italia 2026 spicca la Liguria

Dal palco di Sanremo con il rapper Sayf alle agenzie di marketing Kroma Agency e Kroma Studio con sede a Genova di Federico Mazzanti e Christian Stocchi. È appena stata pubblicata da Forbes Italia la lista 2026 che premia 100 giovani under 30 che si sono contraddistinti per il loro talento.

Diverse le categorie rappresentate: Art & Culture, Entertainment, Finance, Manufacturing & Industry, Media & Marketing, Retail & E-Commerce, Science & Healthcare, Social Impact, Sports & Gaming e Technology.

I vincitori liguri di Forbes 2026

Anche la Liguria ha le sue stelle. In una regione piccola e anagraficamente considerata la regione più vecchia d’Europa, Forbes ha saputo trovare i suoi astri nascenti 2026.

C’è Sayf, il rapper che ha conquistato il secondo posto di Sanremo. Per lo sport, Lorenzo Finn, il ciclista di Avegno, campione del mondo Under 23. Per l’ambito media, Samuele Ragusa, genovese ma attivo a Milano come giornalista sportivo.

Per il Marketing, ci sono Federico Mazzanti e Christian Stocchi, cofondatori di Kroma Agency: l’agenzia che ha sviluppato un software basato sull’intelligenza artificiale per le campagne digitali.

In cinque anni di attività il gruppo Kroma firma collaborazioni importanti come con Burger King, Weward, Monopoly, per un giro d’affari, solo nell’ultimo anno, di più di un milione di euro.

“Sono onoratissimo di essere in una rivista così prestigiosa come Forbes Italia”, dice Federico Mazzanti, co-founder di Kroma Agency. “Nel 2025 in quell’elenco c’era il genovese Olly, il vincitore di Sanremo e adesso accanto a Sayf, c’è la nostra azienda. È un riconoscimento che ha un peso. Avere due profili della stessa azienda nello stesso elenco non capita per caso: è il segnale che il lavoro va nella direzione giusta”.

Dopo tante fatiche, il software KromAi

Ma non è sempre stato facile. “Ci sono stati tanti sacrifici, sveglie alle cinque del mattino, investimenti non andati a buon fine prima di arrivare al software che sta raggiungendo ottimi risultati e il cui riconoscimento di Forbes ne è la conferma”.

Anche da dove tutto è partito, c’è stato un momento di crisi e rinascita. “Laureati in economia, ci siamo dedicati al mondo degli eventi, fino a quando c’è stato il brusco arresto negli anni del lockdown. Non ci siamo arresi. Anzi, da lì è nata la voglia di convogliare le nostre conoscenze in un’azienda di marketing digitale e l’idea di costruire un database evoluto che potesse unire scouting e performance”, spiega Christian Stocchi, co-founder di Kroma Agency.

Il software si chiama KromAi, ricalcando il nome dell’azienda “Kroma Agency”. È un programma di ‘scouting’ degli influencer sviluppato con tecnologia Python, il linguaggio di programmazione alla base degli strumenti di AI generativa più diffusi oggi, da ChatGPT in poi.

“Con KromAi selezioniamo in pochi clic quello che era il lavoro di mesi, l’intelligenza artificiale ci aiuta a individuare i profili più adatti per le campagne digitali, migliorando l’efficienza e il ritorno sull’investimento per le aziende. Sulla base di criteri come settore, follower attivi, tipo di pubblico, tono di voce e autenticità”, spiega Mazzanti, “ma il tutto senza rinunciare al capitale umano capace di dare un senso alla grande quantità di numeri e valori per creare strategie su misura”.

“Strategie ad hoc” – gli fa eco Stocchi – “che da Kroma Agency sviluppiamo con Kroma Studio, l’altra azienda di cui siamo cofondatori specializzata in content, digital marketing e performance media, che aiuta le PMI ad acquisire clienti online. Sono due business complementari di un unico ecosistema con sede a Genova”.

Dalla parte dei due ventisettenni c’è la gioia di essere a fianco a nomi che stanno rivoluzionando il mercato. E il grazie speciale va a famiglia e amici che li hanno sostenuti in questi anni.

“Il riconoscimento di Forbes non è un traguardo ma uno scalino in più nella mia strada come imprenditore”, conclude Mazzanti, “C’è una frase molto nota che mi fa sempre compagnia e penso chiarisca bene cosa intendo: The road to success is always under construction”.

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