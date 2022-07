Posted on

Lo ha comunicato il sindaco Frascherelli Il sindaco di Finale, Frascherelli ha annunciato attraverso la pagina Facebook che è chiusa la strada per Monticello a causa di un muretto che ha ceduto. Unica strada percorribile per raggiungere la frazione è la provinciale per Orco Feglino.