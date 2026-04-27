Regione Liguria, l’assessore Scajola nello spezzino tra Arcola e Santo Stefano di Magra: “7.5 milioni di euro per case più efficienti e rigenerazione urbana”

L’assessore regionale alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola ha effettuato oggi una serie di sopralluoghi nello spezzino dedicati a interventi di edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana, accompagnato dall’amministratore unico di Arte La Spezia Marco Tognetti e dalle rispettive amministrazioni comunali.

In mattinata l’assessore si è recato ad Arcola, in via Calesana 36, insieme al primo cittadino Monica Paganini, per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio di edilizia residenziale pubblica composto da 60 alloggi. L’investimento complessivo sarà di 2,6 milioni di euro. A seguire Scajola, con il sindaco Paola Sisti, ha visitato il cantiere in corso in via Vecchia del Piano a Santo Stefano di Magra. Qui è in fase di completamento un’importante lavoro di efficientamento energetico e miglioramento strutturale di un edificio di edilizia residenziale pubblica. 12 gli alloggi interessati per uno stanziamento di 3,9 milioni di euro. Un’opera fondamentale che restituirà sicurezza e piena funzionalità abitativa. Sempre a Santo Stefano di Magra, Regione Liguria ha finanziato due distinti interventi di rigenerazione urbana nel centro storico, di cui uno in corso relativo al recupero di un fabbricato e uno concluso a ottobre con un nuovo parcheggio, per un totale di 500mila euro. Infine, l’assessore Scajola ha visitato il cantiere della scuola Madonnetta Cesare Arzelà che, grazie alla programmazione regionale, ha avuto una serie di finanziamenti per lavori di adeguamento sismico e ampliamento.

“Queste opere rappresentano concretamente il lavoro che Regione Liguria sta portando avanti sull’edilizia residenziale pubblica e sulla rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita dei cittadini e restituire alloggi moderni ed efficienti – dichiara l’assessore Scajola –. Tra Arcola, Santo Stefano di Magra e Pignone abbiamo visto una serie di progetti molto importanti che complessivamente hanno portato a 7,5 milioni di euro di investimento e che rispondono a esigenze reali delle famiglie e dei territori. In particolare a Santo Stefano di Magra, dopo essere intervenuti sul centro storico con 500mila euro di rigenerazione urbana, stiamo concludendo un intervento strategico che permetterà il rientro dei nuclei familiari, restituendo sicurezza abitativa a tante persone che attendevano una risposta concreta. Regione continua a investire con determinazione nell’edilizia residenziale pubblica, perché la casa rappresenta un diritto fondamentale e una priorità assoluta della nostra azione amministrativa”.

“Gli interventi in corso ad Arcola e a Santo Stefano di Magra confermano il valore strategico degli investimenti destinati alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del nostro territorio – prosegue l’amministratore unico di Arte La Spezia, Marco Tognetti – In un contesto di crescente fabbisogno abitativo, il recupero e la rifunzionalizzazione degli alloggi pubblici rappresentano una priorità concreta, tanto più quando gli interventi consentono di restituire piena fruibilità agli immobili e dare risposte attese da tempo dai nuclei familiari interessati. Arte continuerà a operare in stretta collaborazione con Regione Liguria e con i comuni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente e rendere sempre più efficaci le politiche pubbliche per la casa”.

“L’intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Calesana, è importante sotto diversi profili, a cominciare da quello del recupero del patrimonio edilizio esistente – aggiunge il sindaco di Arcola Monica Paganini -. L’ emergenza abitativa è una criticità che spesso si intreccia con ulteriori situazioni di disagio e fragilità sociale. È importante il coinvolgimento e l’attenzione che Regione Liguria e Arte rivolgono ora e sapranno rivolgere in futuro a questo contesto. Auspico la prosecuzione di altre misure di finanziamento al fine di rendere possibile il recupero e la rifunzionalizzazione degli alloggi attualmente sfitti per dare risposte concrete ai bisogni non più rinviabili del nostro tempo”.

“Il recupero dell’edificio di edilizia residenziale pubblica di via Vecchia del Piano a Santo Stefano di Magra rappresenta un traguardo di grande importanza per la nostra amministrazione – conclude il sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti -. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione con Arte e con Regione Liguria, che hanno ascoltato le istanze del territorio e condiviso un percorso che oggi restituisce alla comunità un complesso completamente rigenerato, anche sotto il profilo estetico. Desidero ringraziare i vertici di Arte, l’architetto Trapani e l’amministratore unico Tognetti, per l’ascolto e la collaborazione, così come Regione Liguria e l’assessore Scajola, per aver sostenuto l’intervento anche con risorse aggiuntive rispetto a quelle del PNRR. Questo intervento rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, capace di produrre risultati concreti e benefici reali per i cittadini”.

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