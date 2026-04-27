Genova, inaugurato l’archivio storico della Fondazione Secolo XIX

Centoquarant’anni di cronaca, volti e trasformazioni urbane ritornano un patrimonio accessibile a tutti. È stato inaugurato oggi l’Archivio Storico della Fondazione Il Secolo XIX, un’operazione culturale che restituisce alla città la memoria collettiva impressa sulle pagine del “Decimonono” dal 25 aprile 1886 a oggi.

L’inaugurazione si inserisce nelle celebrazioni per il 140esimo anniversario della testata. L’Archivio non sarà soltanto un luogo di conservazione, ma una vera e propria infrastruttura culturale moderna, aperta a studenti, ricercatori e cittadini desiderosi di approfondire la storia del territorio attraverso la lente del giornalismo d’inchiesta e della cronaca locale.

Durante la cerimonia di taglio del nastro, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha sottolineato il valore civile dell’iniziativa: «Le pagine del Decimonono sono, da sempre, lo specchio dell’anima di Genova e della nostra comunità. Entrare in questo archivio significa camminare nel tempo e riscoprire la nostra identità. Voglio ringraziare Il Secolo XIX e la sua Fondazione perché, per questo 140esimo compleanno, con la riapertura dell’Archivio hanno scelto di fare un regalo prezioso alla città».

La sindaca ha poi evidenziato come lo spazio rappresenti un presidio contro la velocità superficiale dell’informazione contemporanea: «In un tempo di notizie che si consumano in pochi istanti, qui si riscopre il valore della verifica delle fonti e del pensiero critico. È un luogo dove i giovani possono incontrare la storia viva e trasformarla in nuove idee e partecipazione».

Il progetto dell’Archivio storico, grazie a importanti partner e finanziamenti ministeriali, mira anche a digitalizzare e rendere fruibili migliaia di edizioni, documentando le grandi svolte storiche, senza dimenticare le storie di quartiere che formano il tessuto sociale genovese.

«L’informazione per essere credibile deve essere libera e il Secolo XIX è sempre stata un imprescindibile presidio dell’informazione libera – ha concluso la sindaca Salis nel suo intervento – Auguro al Secolo XIX altri 140 anni di informazione libera. Buon compleanno al Secolo XIX, alla sua Fondazione e, soprattutto, a tutti i suoi lavoratori di ieri e di oggi».

All’inaugurazione erano presenti per l’amministrazione comunale anche l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, e il presidente del consiglio comunale, Claudio Villa.

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