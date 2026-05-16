Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, consegnati alla Croce Rossa 500 etilometri

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Alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’Assessore alla sicurezza Giulio Guerri e del Comandante della Polizia Locale Francesco Bertoneri, sono stati consegnati alla Croce Rossa Italiana della Spezia cinquecento etilometri monouso forniti dalla Polizia Locale. A rappresentare la CRI spezzina erano il vicepresidente Fabio Dardengo e il giovane volontario Marco Simonelli.

L’iniziativa rientra nel progetto di educazione alla sicurezza stradale “Saturday Drive Night”, promosso dai Giovani della Croce Rossa Italiana con il sostegno del Comune della Spezia e del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Gli etilometri, acquistati dall’Amministrazione comunale, saranno utilizzati dai ragazzi della CRI spezzina durante le serate della movida in centro città, offrendo ai giovani la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un test alcolemico prima di mettersi alla guida.

Il progetto, giunto alla settima edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani spezzini sull’importanza della sicurezza stradale e sui rischi legati all’assunzione di alcol prima di guidare. Durante le serate dedicate alla movida, grazie all’impegno di circa sessanta giovani volontari della Croce Rossa, verranno proposti gratuitamente non solo la prova dell’etilometro, ma anche test sulla prontezza dei riflessi e questionari sui rischi della guida in stato di ebbrezza, al fine di valutare e accrescere il livello di consapevolezza sul tema della sicurezza stradale.

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