In Liguria saldi al via il 4 luglio 2026

In sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-CINSEDO, al fine di pervenire all’individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, in data 24 marzo 2011 è stato approvato il provvedimento n.11/31/CR11f/C11 recante: “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e di dare seguito a tale decisione con propri atti, individuando le seguenti scadenze:
– il primo giorno feriale antecedente l’Epifania – per i saldi invernali;
– il primo sabato del mese di luglio – per i saldi estivi.
La Regione Liguria, nella propria normativa (art. 111 della legge regionale n. 1/2007), ha stabilito che la data di inizio dei saldi estivi coincide con il primo sabato del mese di luglio, per cui:
– I SALDI ESTIVI 2026 INIZIANO SABATO 4 LUGLIO 2026 E TERMINANO LUNEDI’ 17 AGOSTO 2026.
Si sottolinea inoltre che l’articolo 113 della citata l.r. n. 1/2007 stabilisce il DIVIETO DI EFFETTUARE VENDITE PROMOZIONALI nei 40 giorni antecedenti la data dei saldi, ovvero a partire da LUNEDI’ 25 MAGGIO 2026.
Si rimanda al sito regionale per ulteriori informazioni in merito:
https://www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/cosa-cerchi/commercio/saldi-estivi.html
Si ricorda infine che, in base al comma 4 bis dell’articolo 111 della l.r. 1/2007, le vendite di fine
stagione non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità “Outlet” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera e bis) della detta l.r. n. 1/2007.