In Liguria saldi al via il 4 luglio 2026

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“Come faccio a tenere dentro al cuore, per sempre, quello che ho provato in questi giorni?” Martina 15 anni; “Qui tutte le emozioni più belle e divertenti sono state all’ordine del giorno” Noah e Gabriele 10 anni; “E’ così che dovrebbe essere a scuola, nessuno che ti giudica, nessuno che ti fa sentire un’incapace” Giovanna […]