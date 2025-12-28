Savona, incendiati bidoni della spazzatura e un’auto la scorsa notte

Continuano gli atti vandalici a Savona nella zona di Santa Rita e San Michele. Nel corso della scorsa notte sono stati incendiati alcuni bidoni della spazzatura e un’auto parcheggiata nella zona di Palazzetto Pagnini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere i roghi, fortunatamente non si sono verificati feriti o vittime.
