Regione Liguria, potenziata l’offerta di Trenitalia sulla linea Genova-La Spezia per la notte di Capodanno

Regione Liguria ha disposto un potenziamento dell’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, attraverso il prolungamento di alcune corse esistenti e la riprogrammazione di servizi precedentemente limitati o soppressi, al fine di garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne.

In collaborazione con Trenitalia e RFI, che ha riprogrammato le attività di cantiere notturne per agevolare la mobilità e andare in contro alla nostre richieste, vogliamo consentire a tutti di festeggiare il Capodanno al meglio, riducendo l’uso dei mezzi privati e assicurando collegamenti adeguati anche nelle fasce orarie notturne.

