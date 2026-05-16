Albisola, il Comune dona una coccinella di ceramica ad ogni neonato nel 2026

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Albisola ha dato il benvenuto a sette bambine e bambini nati nei mesi di febbraio e marzo, in un momento di incontro che ha visto la partecipazione del sindaco Maurizio Garbarini, dell’Assessore Sara Brizzo e dell’Assessore alla Cultura con delega ai Servizi Demografici Simona Poggi, ideatrice del progetto.

L’Assessore Simona Poggi ha dichiarato: “Ogni nascita è un mondo che si apre, una storia che comincia, una nuova vita che entra nel cuore della nostra città. Ho voluto questo progetto perché accogliere i neonati significa accogliere il futuro di Albisola“.

Per segnare questo momento speciale, a ogni famiglia è stata donata una coccinella in ceramica, simbolo di fortuna e della tradizione artigiana locale, realizzata dalla decoratrice Marilisa Vrani della Scuola Comunale di Ceramica. Un gesto semplice ma ricco di significato, che testimonia l’attenzione e l’affetto con cui la città accoglie i suoi nuovi piccoli cittadini e le sue nuove piccole cittadine.

I genitori hanno vissuto l’incontro con emozione sincera, tra occhi lucidi e sorrisi, segno di quanto un gesto simbolico possa trasformarsi in un abbraccio collettivo della comunità.