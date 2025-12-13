Dipendenza dal gioco in Liguria, “Data Room” As.Tro: 154 persone in cura nella provincia della Spezia, lo 0,07% della popolazione

Sono 154 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo nella provincia della Spezia. Il dato è riportato nel quarantaquattresimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzino, da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio. L’Asl fornisce servizi a 29 comuni, con un bacino di utenza di circa 210mila cittadini residenti: la percentuale di persone in cura nel 2024 – si legge su Agipronews – rispetto al totale della popolazione è dunque pari allo 0,07%. L’iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcuni mesi, l’associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il numero dei pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza. “Lo scopo – spiega As.Tro – è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.
