SBaM Activity CAMP dal 15 al 26 giugno, dal lunedì al venerdì a San Bartolomeo

Dal 15 al 26 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30, a San Bartolomeo al Mare sono previste attività sportive, giochi, divertimento sotto la supervisione di educatori e istruttori sportivi qualificati. Tra le discipline previste Atletica, Bike, Calcio, Giochi, Kayak, Karate, Orienteering, Paddle, Pallapugno, Pattinaggio, Piscina, Tennis, Tiro con l’arco, Vela, Volley, Yoga e molto altro con le associazioni sportive del territorio.

L’iniziativa è promossa da Diana Cooperativa sociale con il supporto della Pro Loco di San Bartolomeo al Mare e dell’Amministrazione Comunale.

Con la fine delle scuole ritorna a grande richiesta, in una veste rinnovata, il camp sportivo multidisciplinare che quest’anno si chiamerà San Bartolomeo al Mare Activity Camp (per gli amici SBAM!)… SBAM! come una “botta” di vita, di sport, di divertimento con tantissime attività sportive, giochi, laboratori e per chi lo desidera anche la possibilità di fare i compiti. Le attività di sport saranno condotte dalle associazione sportive del territorio che metteranno a disposizione i loro tecnici qualificati per seguire i ragazzi durante il giorno. La novità di quest’anno sarà la presenza di educatori e animatori messi a disposizione per gestire i gruppi, organizzare il tempo libero, aiutare nello svolgimento dei compiti e garantire sicurezza e tranquillità durante tutta la giornata.

Il Camp SBAM! si svolgerà presso il complesso sportivo di Piazzale Olimpia in San Bartolomeo al Mare. È aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni (dalla prima elementare fino alla seconda media).

Le iscrizioni al Camp SBAM! sono a numero chiuso e saranno aperte il 27 aprile e saranno chiuse il 20 maggio. Andando sul sito www.dianacoop.com/sbam è possibile avere informazioni sul camp e iscriversi premendo sull’apposito tasto. Dopo due giorni si riceverà la conferma dell’iscrizione e potrete effettuare il versamento tramite bonifico seguendo le indicazioni ricevute via mail.

QUOTE: 1 Settimana: 130 EURO (120 euro dal secondo figlio), 2 Settimane: 250 euro (240 euro dal secondo figlio). Copertura assicurativa: 5 euro. Possibilità di richiede Voucher (se confermato da Regione Liguria) di € 70/90 a settimana. La quota di iscrizione comprende: tutte le attività sportive e ludiche, pranzo, merenda, Kit di benvenuto (t-shirt, cappello, zaino). Al momento dell’accesso al camp è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Sono coinvolte nell’iniziativa Amici del Castello (pallapugno), Artistica star (Ginnastica artistica), Bocciofila San Bartolomeo (bocce), Compagnia Arcieri San Bartolomeo (Tiro con l’arco), Fiorematto (Yoga), Fresh’n’Clean (hip-hop), Golfo di Diana Volley (Pallavolo), Golfo Dianese 1923 (Calcio), High Five MTB School (bike), karate fudoshin liguria (arti marziali), Krill (Tennis Tavolo), Roller San Bart (Pattinaggio), Sportexperience (Kayak) e Vela Sanbart (scuola vela).

Il Camp SBAM! è organizzato da Diana Cooperativa Sociale, che da 20 anni realizza centri estivi e si occupa di supporto scolastico nelle scuole del Golfo Dianese, Andora e Imperia, da ASD Actilife che realizza sul territorio progetti nazionali di sport e con il supporto dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) primo Ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI.

Per informazioni: www.dianacoop.com/sbam oppure Tel./Whatsapp 391.1493152

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