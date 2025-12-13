Al via gli Open Day della scuola Libero Badarò a Laigueglia

La scuola di Laigueglia ha indetto le giornate di Open Day dedicate alla

presentazione delle attività del plesso, che offre il percorso completo

dalla scuola dell’infanzia alla secondaria. Con l’occasione sarà

possibile anche visitare gli ambienti dell’edificio, da pochi mesi

completamente ristrutturato, dotato di nuovo cappotto termico e reso

ecocompatibile, grazie all’installazione di pannelli solari che lo hanno

portato in classe A. “Invitiamo tutti i genitori a partecipare – afferma

l’assessore alla scuola Giampaolo Giudice – la nostra amministrazione,

guidata dal sindaco Giorgio Manfredi, tiene molto a mantenere l’alto

livello qualitativo raggiunto dal nostro istituto, che ormai da anni

attira anche molti alunni dai comuni limitrofi. Oggi, come mai in

passato, è importante guidare i bambini nei loro primi passi in questo

mondo complesso. La chiave è la conoscenza: leggere, scrivere, contare,

sperimentare e collaborare. Accompagniamo bambini e ragazzi soprattutto

a scoprire il piacere di imparare,attraverso attività di laboratorio,

progetti creativi ed esperienze pratiche. Cito tra tutti i progetti di

musica e inglese e, per i ragazzi della secondaria, la partecipazione al

progetto della bandiera verde, che li stimola a interagire positivamente

con le famiglie, l’ambiente e la comunità. L’obiettivo non è imbottire i

ragazzi di nozioni, ma aiutarli a sviluppare senso critico e

responsabilità”. Un altro punto di forza – sottolinea Giudice – è dato

dal servizio di refezione: “Poniamo particolare attenzione

all’educazione alimentare, utilizzando prodotti a chilometro zero e

mantenendo nei menù dei tipici piatti della tradizione ligure. La nostra

finalità è quella di condurre i ragazzi verso un atteggiamento

consapevole e responsabile nei confronti dell’alimentazione”. Questo il

calendario previsto per l’Open Day: Scuola dell‘infanzia Giovedì 18

dicembre 2025 dalle ore 16:00 alle 18:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle

ore 10:00 alle 12:00 Scuola primaria Giovedì 18 dicembre 2025 dalle ore

16:00 alle 18:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00

Scuola secondaria di primo grado Lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 15:00

alle 17:00 Sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle 12:00.

