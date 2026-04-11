Genova, Domenica pedonale tra Via Fiume e Piazza Colombo

Domenica 12 aprile, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Domenica Pedonale”, nelle fasce orarie sottoindicate e nei tratti stradali sottoindicati saranno adottate le seguenti disposizioni:
1. dalle ore 13.30 alle 19 e comunque sino a cessate esigenze:
– tratto tra via Fiume e piazza Colombo:
divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli, eccetto i veicoli afferenti alle proprietà laterali.
– via Colombo, nel tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo:
senso unico alternato a vista regolato da operatori di Poliza Locale per garantire l’entrata e uscita dei veicoli afferenti alle proprietà laterali.
2. dalle ore 9.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:
– piazza Colombo e via Colombo, nel tratto compreso tra vico della Gazzella e piazza Colombo:
divieto di sosta, con la previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata.
La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.