Attualità Genova

Genova, Domenica pedonale tra Via Fiume e Piazza Colombo

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Domenica 12 aprile, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Domenica Pedonale”, nelle fasce orarie sottoindicate e nei tratti stradali sottoindicati saranno adottate le seguenti disposizioni:

1. dalle ore 13.30 alle 19 e comunque sino a cessate esigenze:

– tratto tra via Fiume e piazza Colombo:

divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli, eccetto i veicoli afferenti alle proprietà laterali.

– via Colombo, nel tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo:

senso unico alternato a vista regolato da operatori di Poliza Locale per garantire l’entrata e uscita dei veicoli afferenti alle proprietà laterali.

2. dalle ore 9.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:

– piazza Colombo e via Colombo, nel tratto compreso tra vico della Gazzella e piazza Colombo:

divieto di sosta, con la previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

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