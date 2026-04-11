Genova, Domenica pedonale tra Via Fiume e Piazza Colombo

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«Da ieri la comunità genovese ha una cittadina in più, Riad Asma, che ha ricevuto l’attestato di cittadinanza italiana nel reparto di Malattie infettive dedicato al Covid dell’ospedale Galliera. Una storia, quella di Riad, che è esempio di una vera integrazione, di un impegno tenace per coronare il proprio sogno ovvero quello di diventare cittadina […]