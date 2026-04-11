Genova, incendio boschivo nella zona di San Teodoro: intervento dell’elicottero

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E’mancato Giovanni Battista Enrico, padre dell’asparago violetto di Albenga. Aveva 94 anni. “CIA Savona di cui Giovani Battista Enrico era un socio storico avendo aderito negli anni ‘50, piange la perdita di una figura di riferimento, un coltivatore che nonostante l’età è rimasto attivo oltre i 90 anni, uno dei protagonisti autoctoni della crescita e […]