Cronaca Genova

Genova, incendio boschivo nella zona di San Teodoro: intervento dell’elicottero

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Intervento dei vigili del fuoco per un incendio che si è sviluppato sulle alture di Genova nel quartiere di San Teodoro. E’ intervenuto anche l’elicottero con lanci di acqua attinti dal Polcevera. Fortunatamente non si sono registrati feriti o vittime.

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