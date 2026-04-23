Attualità La Spezia e provincia

25 Aprile 2026 / 81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: a Sarzana cerimonia in piazza Matteotti

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In occasione dell’ 81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo sabato 25 aprile alle ore 11, in piazza Matteotti, si terrà la celebrazione dell’anniversario.
La cerimonia, che si svolgerà alla presenza della autorità civili e militari,  sarà articolata in due momenti: con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato a cui seguirà la deposizione di mazzetti di fiori ai cippi monumentali situati nel centro storico e nelle zone limitrofe.

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