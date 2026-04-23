Cairo Montenotte Cultura e Spettacoli

Cairo Montenotte diventa città della Pellicola

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Nel corso del Consiglio comunale svoltosi lunedì 20 aprile è stata approvata la delibera che ufficializza la denominazione Città della pellicola” e autorizza l’utilizzo del titolo in ambito istituzionale, culturale e turistico.

«Il territorio di Cairo Montenotte, in particolare la frazione di Ferrania, ha ospitato per oltre un secolo uno degli stabilimenti industriali più rilevanti del panorama nazionale, la Ferrania S.p.A., specializzata nella produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche e radiografiche – si specifica nella delibera -. Fondata nei primi decenni del Novecento, Ferrania è stata protagonista dellindustrializzazione italiana del XX secolo, contribuendo in maniera significativa non solo allo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese, ma anche alla crescita culturale, legandosi indissolubilmente alla storia del cinema italiano e internazionale. Le pellicole Ferrania sono state utilizzate da generazioni di fotografi e cineasti, diventando un punto di riferimento per qualità, innovazione e affidabilità. Numerosi capolavori del cinema italiano del dopoguerra e della cosiddetta età doro” del cinema nazionale sono stati girati su pellicola Ferrania, rendendo questo marchio parte integrante dellimmaginario collettivo e della memoria culturale del Paese. La presenza della fabbrica ha segnato profondamente la vita sociale ed economica del territorio di Cairo Montenotte, diventando elemento identitario e simbolico per intere generazioni di lavoratori e famiglie. Anche dopo la cessazione della produzione tradizionale, il marchio Ferrania ha mantenuto unaura leggendaria ed evocativa, oggi oggetto di riscoperta da parte di artisti, collezionisti, documentaristi e istituzioni culturali. A testimonianza dellimportanza e del valore storico della Ferrania, sul territorio comunale è attivo il Ferrania Film Museum, spazio espositivo e culturale che raccoglie materiali, macchinari, testimonianze e documenti legati alla storia della fabbrica e della produzione di pellicole».

Alla luce di tutte queste motivazioni il Comune di Cairo Montenotte ha voluto riconoscere e valorizzare il patrimonio industriale, culturale e simbolico lasciato in eredità dalla Fabbrica Ferrania con il titolo onorifico di Città della pellicola”, non solo un riconoscimento formale, ma anche sostanziale dellimportanza che Cairo ha avuto e può continuare ad avere nel racconto della storia del cinema e dellimmagine in Italia.

«Questo titolo può costituire una leva strategica per la promozione del territorio, per lo sviluppo di politiche culturali e turistiche e per il rafforzamento dellidentità locale – spiega il sindaco Paolo Lambertini -. Il riconoscimento è in linea con le recenti progettualità di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Val Bormida e con le politiche di rigenerazione dei siti industriali dismessi».

La formalizzare di questo riconoscimento con apposito atto consiliare, consentirà  di attivare collaborazioni con istituzioni cinematografiche nazionali e internazionali (come la Cineteca di Bologna, il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Museo Nazionale del Cinema, la Regione Liguria e il MIC) e di promuovere la candidatura del Comune a ospitare rassegne, festival, mostre e iniziative legate alla fotografia e al cinema analogico, coinvolgendo scuole, associazioni culturali, fondazioni e soggetti pubblici e privati. Sarà inoltre importante per valorizzare e sostenere ogni iniziativa, anche privata, che possa contribuire alla rinascita simbolica e culturale del marchio Ferrania e al rilancio del sito produttivo.

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