Calcio, lo Spezia cerca continuità: contro il Modena per non fermarsi

Momento favorevole allo Spezia che con due vittorie nei derbies contro Sampdoria e Entella ha lasciato l’ultimo posto in classifica agganciando la zona play out. La squadra di Roberto Donadoni ha trovato stabilità difensiva e i goal di Artistico che erano fin qui mancati. Adesso è necessario non mollare la presa e proseguire nella striscia positiva per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Al “Picco” arriva il Modena in forte ridimensionamento dopo un avvio super che lo ha visto fino a pochi giorni fa nelle prime due posizioni di classifica. Proprio in trasferta la squadra emiliana ha evidenziato le maggiori difficoltà con soli 9 punti ottenuti. Il momento della squadra allenata da Andrea Sottil non è dei migliori: solo 2 punti nelle ultime 4 giornate e la zona promozione che è scivolata via a beneficio di Frosinone e Monza che hanno dimostrato maggiore continuità. Punto di forza degli emiliani è la difesa con sole 11 reti subite.

SPEZIA(3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Bandinelli, Candela, Cassata, Beruatto, Kouda, Aurelio, Vlahovic, Artistico. All. Donadoni

MODENA(3-5-1-1): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Sersanti, Santoro, Gerli, Zampano, Massolin, Pedro Mendes. All. Sottil

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia: 13 (ultima nel novembre 2024, 1-0)

PAreggi             : 11

Vittorie Modena;  6 (ultima nel novembre 2006, 1-2)

