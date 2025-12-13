La Spezia, Accensione della grande stella della solidarietà tra le generazioni

Sabato 13 dicembre 2025 avrà luogo l’ “Accensione della grande stella della solidarietà tra le generazioni”, un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dalla Fondazione Villaggio Famiglia ONLUS in collaborazione con il Comune della Spezia. L’iniziativa, giunta al suo decimo anniversario, si svolgerà tra il Terminal Crocieristico, Piazza Europa e lo spazio antistante Palazzo Civico

L’evento prenderà il via alle ore 15.00 al Terminal Crocieristico, dove sarà proiettato un filmato che ripercorre la storia delle precedenti edizioni, accompagnato dall’esibizione dell’Orchestra di Fiati Città di Levanto, diretta dal Maestro Andrea Bracco.

Alle ore 16.00 la manifestazione si sposterà in Piazza Europa per il suggestivo lancio dei paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione Viareggio e Versilia, presieduta da Enzo Mulo. Il velivolo effettuerà alcuni passaggi sopra la piazza prima di salire in quota, mentre l’atterraggio dei paracadutisti è previsto alle 16.30. i paracadutisti porteranno la bandiera della Solidarietà fra le generazioni e la luce della solidarietà, che saranno consegnate ai giovani della Pro Italia, società sportiva che celebra 135 anni di storia. Gli Elfi dell’edilizia acrobatica, ai quali sarà consegnata la bandiera, scaleranno la facciata per apporre la grande bandiera della solidarietà. Seguirà la cerimonia di consegna delle targhe di riconoscenza, con lettura delle motivazioni da parte del Presidente della Fondazione, Bruno Dal Molin.

Una delegazione di studenti dell’Istituto Cappellini-Sauro porterà un dono natalizio, prima del momento più atteso: l’accensione della stella della solidarietà presso l’arengario del Palazzo Comunale, accompagnata dalla benedizione di Monsignor Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato. nel corso della manifestazione saranno premiate dal Presidente di Confartigianato Paolo Figoli due imprese che si sono distinte nella solidarietà tra generazioni.

Durante tutta la manifestazione, il pubblico sarà allietato dalle esibizioni della Fanfara Dipartimentale del Comando Interregionale Marittimo Nord, diretta dal Primo Luogotenente Maestro Vito Ventre, e della Filarmonica Giacomo Puccini, diretta dal Maestro Mario Zambelli.

Saranno presenti il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e le principali autorità civili, militari e religiose. La conduzione dell’evento sarà affidata alla giornalista Ginevra Masciullo.