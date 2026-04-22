Sanremo, A Casa Serena il corso professionale per operatori socio sanitari

Questa mattina la Giunta comunale ha autorizzato l’utilizzo di alcuni locali della

struttura Casa Serena per lo svolgimento del corso professionale "Oss Academy 2".

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Il progetto, gestito dal Centro di Formazione Professionale "G. Pastore" s.r.l.

(aggiudicatario di specifici finanziamenti FSE+ della Regione Liguria), prevede un

percorso di 550 ore di lezioni teorico-pratiche in presenza e ulteriori 450 ore di stage

presso strutture pubbliche o accreditate.

Le attività didattiche inizieranno l’8 giugno 2026 e si concluderanno il 5 giugno

2027.

​Il corso si terrà nei locali attualmente non utilizzati di Casa Serena, separati dalle

aree dedicate alle attività di RSA, garantendo così che le lezioni non interferiscano

con i pazienti della struttura.

​"Siamo molto soddisfatti di poter ospitare quest’iniziativa a Casa Serena – dichiara il

vicesindaco Fulvio Fellegara – perché la formazione di nuovi operatori socio

sanitari rappresenta una risposta concreta ad una necessità del nostro sistema

sanitario e assistenziale. Inoltre, quest’iniziativa ha una duplice finalità: se da un

lato offre a cittadini disoccupati o inoccupati una reale opportunità di

riqualificazione professionale e di ingresso nel mercato del lavoro, dall'altro investe

sulla qualità dell'assistenza futura per i soggetti più fragili”.

Comune di Sanremo

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“È passato molto tempo dall’ultimo corso per OSS nella città di Sanremo –

commenta l’Amministratore Unico del Centro Pastore – e siamo molto felici di

poter rispondere ad una domanda di operatori qualificati che è diventata ormai

pressante; lavoreremo a stretto contatto con una realtà rinnovata e in un ambiente

didatticamente perfetto dalle grandi potenzialità di collaborazione”.

La cooperativa Ma.Ris., gestore della RP RSA Casa Serena, così conclude: “Siamo

molto orgogliosi per quest’iniziativa che arricchisce il grande lavoro effettuato nel

corso di questi anni a Casa Serena da parte della cooperativa. Sarà davvero

importante poter formare e far crescere figure sempre più determinanti per il nostro

settore come le Oss".

Sul sito www.centropastore.it/oss-academy-2/ tutte le informazioni e la

documentazione per presentare entro il 29 aprile 2026 la candidatura per partecipare

al corso completamente gratuito.

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