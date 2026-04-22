Attualità Formazione Imperia e provincia

Sanremo, A Casa Serena il corso professionale per operatori socio sanitari

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Questa mattina la Giunta comunale ha autorizzato l’utilizzo di alcuni locali della
struttura Casa Serena per lo svolgimento del corso professionale &quot;Oss Academy 2&quot;.

Il progetto, gestito dal Centro di Formazione Professionale &quot;G. Pastore&quot; s.r.l.
(aggiudicatario di specifici finanziamenti FSE+ della Regione Liguria), prevede un
percorso di 550 ore di lezioni teorico-pratiche in presenza e ulteriori 450 ore di stage
presso strutture pubbliche o accreditate.
Le attività didattiche inizieranno l’8 giugno 2026 e si concluderanno il 5 giugno
2027.
​Il corso si terrà nei locali attualmente non utilizzati di Casa Serena, separati dalle
aree dedicate alle attività di RSA, garantendo così che le lezioni non interferiscano
con i pazienti della struttura.
​&quot;Siamo molto soddisfatti di poter ospitare quest’iniziativa a Casa Serena – dichiara il
vicesindaco Fulvio Fellegara – perché la formazione di nuovi operatori socio
sanitari rappresenta una risposta concreta ad una necessità del nostro sistema
sanitario e assistenziale. Inoltre, quest’iniziativa ha una duplice finalità: se da un
lato offre a cittadini disoccupati o inoccupati una reale opportunità di
riqualificazione professionale e di ingresso nel mercato del lavoro, dall&#39;altro investe
sulla qualità dell&#39;assistenza futura per i soggetti più fragili”.

Comune di Sanremo

.
Pag. 2
“È passato molto tempo dall’ultimo corso per OSS nella città di Sanremo –
commenta l’Amministratore Unico del Centro Pastore – e siamo molto felici di
poter rispondere ad una domanda di operatori qualificati che è diventata ormai
pressante; lavoreremo a stretto contatto con una realtà rinnovata e in un ambiente
didatticamente perfetto dalle grandi potenzialità di collaborazione”.
La cooperativa Ma.Ris., gestore della RP RSA Casa Serena, così conclude: “Siamo
molto orgogliosi per quest’iniziativa che arricchisce il grande lavoro effettuato nel
corso di questi anni a Casa Serena da parte della cooperativa. Sarà davvero
importante poter formare e far crescere figure sempre più determinanti per il nostro
settore come le Oss&quot;.
Sul sito www.centropastore.it/oss-academy-2/ tutte le informazioni e la
documentazione per presentare entro il 29 aprile 2026 la candidatura per partecipare
al corso completamente gratuito.

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