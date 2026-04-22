Sanremo, A Casa Serena il corso professionale per operatori socio sanitari

Questa mattina la Giunta comunale ha autorizzato l’utilizzo di alcuni locali della
struttura Casa Serena per lo svolgimento del corso professionale "Oss Academy 2".
Il progetto, gestito dal Centro di Formazione Professionale "G. Pastore" s.r.l.
(aggiudicatario di specifici finanziamenti FSE+ della Regione Liguria), prevede un
percorso di 550 ore di lezioni teorico-pratiche in presenza e ulteriori 450 ore di stage
presso strutture pubbliche o accreditate.
Le attività didattiche inizieranno l’8 giugno 2026 e si concluderanno il 5 giugno
2027.
Il corso si terrà nei locali attualmente non utilizzati di Casa Serena, separati dalle
aree dedicate alle attività di RSA, garantendo così che le lezioni non interferiscano
con i pazienti della struttura.
"Siamo molto soddisfatti di poter ospitare quest’iniziativa a Casa Serena – dichiara il
vicesindaco Fulvio Fellegara – perché la formazione di nuovi operatori socio
sanitari rappresenta una risposta concreta ad una necessità del nostro sistema
sanitario e assistenziale. Inoltre, quest’iniziativa ha una duplice finalità: se da un
lato offre a cittadini disoccupati o inoccupati una reale opportunità di
riqualificazione professionale e di ingresso nel mercato del lavoro, dall'altro investe
sulla qualità dell'assistenza futura per i soggetti più fragili”.
Comune di Sanremo
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“È passato molto tempo dall’ultimo corso per OSS nella città di Sanremo –
commenta l’Amministratore Unico del Centro Pastore – e siamo molto felici di
poter rispondere ad una domanda di operatori qualificati che è diventata ormai
pressante; lavoreremo a stretto contatto con una realtà rinnovata e in un ambiente
didatticamente perfetto dalle grandi potenzialità di collaborazione”.
La cooperativa Ma.Ris., gestore della RP RSA Casa Serena, così conclude: “Siamo
molto orgogliosi per quest’iniziativa che arricchisce il grande lavoro effettuato nel
corso di questi anni a Casa Serena da parte della cooperativa. Sarà davvero
importante poter formare e far crescere figure sempre più determinanti per il nostro
settore come le Oss".
Sul sito www.centropastore.it/oss-academy-2/ tutte le informazioni e la
documentazione per presentare entro il 29 aprile 2026 la candidatura per partecipare
al corso completamente gratuito.