Caos traffico sulla A10 a causa di un cantiere tra Pietra Ligure e Finale Ligure con ben 12 km di coda sul tratto. Si tratta di un cantiere inamovibile che ormai da anni interessa questo tratto di autostrada.
Articoli correlati
Finale Ligure, frana all’altezza del casello della A10: senso unico alternato sulla SP 490
Una frana ha interessato il versante che sovrasta la Sp490 “del Melogno” all’altezza del km 42, tra Finalborgo e lo svincolo per il casello autostradale di Finale. I massi non hanno fortunatamente causato danni o vittime.Sul posto,hanno operato i volontari dell’AIB Protezione Civile locale insieme agli agenti della Polizia locale per vagliare la situazione, in […]
La Val Maremola in aiuto ai terremotati del Centro Italia
Tovo San Giacomo. E’ proprio vero: “L’unione fa la forza”. L’ultima conferma della bontà di questo antico motto è arrivata ieri, quando Tovo San Giacomo, Finale Ligure, Calice Ligure, Calizzano e Loano hanno portato a temine un’importante iniziativa di solidarietà consegnando un carico di beni di prima necessità alle popolazioni di Roccafluvione e Arquata del […]
Alla Bkmm di Torino l'aggiudicazione dei lavori scuole don Peluffo di Vado
Vado Ligure. Alla Bkmm di Torino l’appalto per la ristrutturazione della scuola Don Peluffo di Vado. Sedici le offerte pervenute al Comune. La più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla ditta torinese di Atef Beshay. Nella graduatoria complessiva ha ottenuto 59,113 punti, mentre al secondo posto in classifica si è piazzata la Sie S.r. l. […]