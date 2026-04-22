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Tovo San Giacomo. E’ proprio vero: “L’unione fa la forza”. L’ultima conferma della bontà di questo antico motto è arrivata ieri, quando Tovo San Giacomo, Finale Ligure, Calice Ligure, Calizzano e Loano hanno portato a temine un’importante iniziativa di solidarietà consegnando un carico di beni di prima necessità alle popolazioni di Roccafluvione e Arquata del […]