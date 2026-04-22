Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Museo del Risorgimento: continua la gestione diretta del Comune

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«Si è concluso positivamente l’incontro tra amministrazione e organizzazioni sindacali sulla gestione diretta del Museo del Risorgimento da parte del Comune. Abbiamo presentato una nuova proposta rispetto agli orari di apertura al pubblico, legata all’organizzazione del lavoro, che nella fase attuale ha saputo recepire le istanze avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori comunali. La soluzione individuata dalla Direzione cultura consente, con l’attuale dotazione organica, di garantire la sostenibilità delle aperture al pubblico attraverso un assetto sperimentale, che sarà oggetto di un monitoraggio costante. Questa fase ci permetterà di raccogliere elementi utili per le valutazioni future, all’interno di un percorso basato su un confronto aperto e responsabile con tutte le parti coinvolte. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, che rappresenta una risposta concreta alle istanze emerse e si inserisce in un percorso in continua evoluzione».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, a margine dell’incontro di questo pomeriggio con le organizzazioni sindacali.

 

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