Albenga, lanciata una petizione on line per portare Paolo al Festival di Sanremo

Paolo, un ragazzo di 24 anni di Albenga è stato vittima di un’aggressione brutale da parte di quattro giovani tra i 16 e i 19 anni. La ragione? Un semplice monopattino, la cui privazione ha portato a una violenza disumana. Dopo quasi un anno in coma, sospeso tra la vita e la morte, Paolo sta lentamente riprendendo la sua vita. Incredibilmente, ha trovato la forza interiore di perdonare i suoi aggressori. Da questa tragica esperienza è nata una fondazione con l’obiettivo di contrastare la violenza giovanile e utilizzare la storia di Paolo come faro di speranza e cambiamento.

Il sogno di Paolo è portare il suo messaggio sul palcoscenico di Sanremo. Sanremo, un festival iconico nella cultura italiana, potrebbe offrire una piattaforma potente per amplificare il suo messaggio di perdono e resilienza. Paolo vede questa possibilità non solo come un traguardo personale, ma come un’opportunità per parlare a milioni di persone e sensibilizzare sulla necessità di fermare questa spirale di violenza tra i giovani, che troppo spesso viene vista come inevitabile realtà.

Questa violenza potrebbe colpire chiunque. Chiunque può trovarsi al posto di Paolo: questa consapevolezza ci deve unire nel combattere questo fenomeno. La violenza giovanile non deve diventare la norma ma un’eccezione da superare. Abbiamo bisogno di soluzioni concrete e immediate: programmi educativi nelle scuole, dialogo aperto tra generazioni, e la promozione di attività sociali positive che insegnino ai nostri giovani il valore della vita umana e l’importanza della pace.

Per questo è stata lanciata una petizione su Change.org per consentire a Paolo di andare sul palco del Teatro Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo.

“Chiediamo al Festival di Sanremo di dare a Paolo questa preziosa opportunità. Portando la sua storia al festival, non solo realizzeremo il suo sogno, ma avremo anche una chance unica di educare e ispirare un cambiamento culturale profondo nella nostra società. Sanremo può diventare il palco del cambiamento, il palcoscenico della pace, dove il perdono e l’amore prevalgono sul rancore e sull’odio”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

