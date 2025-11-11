Attualità Imperia e provincia

Giovedì l’attivazione dei primi due binari a 3000 volt alla stazione di Ventimiglia

Posted on Author Redazione Comment(0)

Giovedì 13 novembre, alle 11.30, verrà attivata alla stazione di Ventimiglia l’elettrificazione a 3000 volt dei primi due binari. Nell’occasione verrà fatta un’inaugurazione ufficiale con gli interventi istituzionali: dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, dell’amministratore delegato e direttore generale di RFI Aldo Isi, del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Il lavoro, finanziato dalla Regione Liguria e da RFI, consentirà di portare nella città di confine tutti i treni della flotta regionale.

“Grazie a un lavoro sinergico con RFI siamo riusciti a finanziare un’opera fondamentale – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola-​ . C’è molta attesa per questa inaugurazione destinata a portare un beneficio concreto non solo alla città di Ventimiglia, ma anche a tutto il Ponente ligure e a chi qui viaggia in treno per lavoro, scuola o turism​o”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Alassio Attualità

Il Comitato Genitori dell’IC Alassio-Garlenda sulla situazione delle scuole medie

Posted on Author Redazione

“Questo trasferimento non è stato facile per i ragazzi, per i docenti e per tutta l’organizzazione scolastica”. Il neocostituito Comitato Genitori dell’IC Alassio-Garlenda prende posizione in merito alla situazione delle Medie “parcheggiate” presso il Don Bosco in attesa di una nuova sede. “Questo trasferimento non è stato facile per i ragazzi, per i docenti e […]
Attualità

Croce Bianca Savona raccoglie oltre 2700 euro per terremotati

Posted on Author Redazione

Savona.  Nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della Croce Bianca di Savona tenutasi ieri pomeriggio sono stati resi noti i risultati delle varie iniziative per la raccolta fondi a favore dei terremotati La raccolta fondi organizzata al Priamar in occasione della serata del 31 Agosto ha reso 582,20 euro. La cena solidale  del […]
Attualità Genova In Primo Piano

Boom di visitatori a Genova, la città balza al sesto posto in Italia per la crescita delle presenze tra il 2014 e il 2022

Posted on Author Redazione

“Continuano ad arrivare segnali che testimoniano l’estrema vitalità del turismo in Liguria, a cominciare dal nostro capoluogo: secondo un’analisi di Sociometrica, Genova è sesta nella top ten delle città italiane che negli ultimi anni hanno registrato la maggior crescita percentuale di presenze. Un’ulteriore conferma dell’eccellenza della nostra offerta turistica, a Genova come nel resto della […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *