Dalla Regione Liguria la solidarietà e la vicinanza alla Senatrice Liliana Segre dopo le dichiarazioni di Francesca Albanese.

Il Consiglio Regionale ha approvato oggi all’unanimità una mozione presentata dal Consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza, che rinnova i sentimenti di stima, vicinanza e sostegno nei confronti della Senatrice a vita Liliana Segre dopo gli attacchi ricevuti nelle scorse settimane da Francesca Albanese.

“Le frasi pronunciate dalla dott.ssa Albanese – dichiara Vaccarezza – sono state molto gravi sotto tutti i punti di vista. Non soltanto nel parallelismo con il tumore e nella banalizzazione della pietra di inciampo, ma anche e soprattutto nella delegittimazione dei sopravvissuti alla Shoah come voci qualificate per parlare di antisemitismo”.

“Uno dei più grandi privilegi che ho avuto nella mia vita – prosegue il Consigliere di Forza Italia – è stato quello di visitare i campi di concentramento di Gusen, di Ebensee, di Dachau, di Mauthausen, con un ex deportato proprio in quei campi, un mio concittadino loanese. Ecco, quell’esperienza in quei luoghi con lui mi ha fatto capire esattamente, più di qualsiasi film, libro, racconto, che cosa è accaduto in quegli anni. I sopravvissuti sono un privilegio, una ricchezza. Nessuno si può permettere di minarne la credibilità”.

“Sono molto soddisfatto per il voto unanime del Consiglio Regionale e del parere favorevole della Giunta. Ringrazio tutti i colleghi, di maggioranza e opposizione, che hanno detto sì alla mia mozione. Colgo l’occasione per dare il benvenuto tra le fila di Forza Italia ad Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, che nei giorni scorsi ha aderito al nostro partito”, conclude Vaccarezza.

