Arenzano, si chiamava Roberto Frau e aveva 51 anni la vittima dell’incidente di questa mattina a Genova

Si chiamava Roberto Frau e aveva 51 anni la vittima dell’incidente di questa mattina in Via Prà a Genova, L’uomo si è schiantato contro un’auto per dinamiche e cause da chiarire. L’impatto è stato devastante, malgrado l’arrivo tempestivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Lavorava come agente in un’agenzia immobiliare di Arenzano.
Genova, camion perde carico di cemento: traffico in tilt in Via Merano
Traffico in tilt nel quartiere genovese di Sestri Ponente dove un mezzo pesante ha perso il carico di cemento provocando gravi disagi alla circolazione stradale in Via Merano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per i rilievi.
Nuova azione comune tra le Polizie Ferroviarie Europee per arrestate i fenomeni criminosi nell’ambiente ferroviario
Al fine di contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi nell’ambiente ferroviario, con particolare riguardo all’individuazione di migranti irregolari a bordo dei treni merci transfrontalieri utilizzati per raggiungere clandestinamente l’Europa, è stata organizzata una nuova azione comune tra le Polizie Ferroviarie Europee attraverso l’organismo internazionale “RAILPOL” che ha promosso ed organizzato le attività in tutti i […]
Savona, daspo urbano a un sessantenne sorpreso a urinare in Piazza del Popolo
Sei mesi lontano dalla Piazza e dalle vie limitrofe Daspo urbano comminato dal Questore di Savona nei confronti di un sessantenne con precedenti, segnalato perchè sorpreso a urinare in Piazza del Popolo. Per lui è scattato il provvedimento e per sei mesi non potrà più transitare in Piazza del Popolo e nelle vie intorno.