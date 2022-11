Morto Giuseppe Bono, ex Amministratore delegato di Fincantieri

Giuseppe Bono, amministratore delegato per 20 anni di Fincantieri (fino al maggio scorso) è morto oggi a 78 anni. A comunicarlo con un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo”. Era nato in provincia di Vibo Valentia il 23 marzo 1944.

Laureato in Economia e commercio. Inizia la carriera nel gruppo Fiat-Finmeccanica. Dopo essere stato nominato nominato AD di Aviofer, dal 1991 al 1993 è direttore generale di Efim. Nel 1997 è direttore generale di Finmeccanica e nel 2000 ne diviene amministratore delegato. Nell’aprile 2002 ha sostituito Pier Francesco Guarguaglini come amministratore delegato di Fincantieri spa. Dal 2013 è stato anche Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Il 20 aprile 2022 lascia la guida di Fincantieri.

Informazioni sull'autore del post